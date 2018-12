Με πρώην χρήστες ναρκωτικών συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης [Video]

View this post on Instagram

Χθες βράδυ, ανήμερα Χριστουγέννων, στην πλατεία Βάθης άκουσα μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν καταφέρει να απεξαρτηθούν από τα ναρκωτικά. Συζητήσαμε το πώς η πολιτεία μπορεί να τους στηρίξει για να κάνουν μια νέα αρχή. Είναι χρέος μας να τους συμπαρασταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις.