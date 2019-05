Μεγάλη διάκριση για τον καθηγητή κύριο Δημ.Φωτιάδη

Συνεργαζόμενος Ερευνητής του ΙΤΕ εκλέγεται στη Διεθνή Ακαδημία Ιατρικής και Βιολογικής

Μηχανικής

Ο καθ. Δημήτριος Φωτιάδης, συνεργαζόμενος ερευνητής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας

και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), επιλέχθηκε ως νέο

διακεκριμένο μέλος (Fellow) της Διεθνούς Ακαδημίας Ιατρικής και Βιολογικής Μηχανικής

(IAMBE). Μέλη της Ακαδημίας είναι διακεκριμένοι μελετητές που ασχολούνται με την έρευνα

στον τομέα της ιατρικής και της βιολογικής μηχανικής για την προώθηση της βιοϊατρικής

μηχανικής ή της βιοτεχνολογίας, και έχουν διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον τομέα τους. Η

εκλογή ενός νέου μέλους αποτελεί αναγνώριση της συνεισφοράς του σε διεθνές επίπεδο. Ο

IAMBE Fellow είναι ο υψηλότερος βαθμός για τα μέλη της Ακαδημίας και αναγνωρίζεται από την

επιστημονική κοινότητα ως μια εξαιρετική τιμή και ένα σημαντικό επίτευγμα σταδιοδρομίας.

Ο καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης έχει προσφέρει σημαντική έρευνα στη βιοϊατρική

τεχνολογία, ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επίπεδη μοντελοποίηση

ανθρώπινων ιστών και οργάνων, έξυπνες φορητές/εμφυτεύσιμες συσκευές αυτοματοποιημένης

διάγνωσης, επεξεργασία μεγάλου όγκου ιατρικών δεδομένων, ανάπτυξη αισθητήρων,

επεξεργασία ιατρικής εικόνας και βιοπληροφορική. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Φωτιάδης είναι ο

τρίτος Έλληνας επιστήμονας που επιλέγεται να λάβει τη διάκριση αυτή.

Η τελετή εκλογής των 24 νέων μελών θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο

Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με το Carnegie Mellon Φόρουμ στην Βιοϊατρική

Τεχνολογία.

Ο Δημήτριος Ι. Φωτιάδης είναι Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Επιστήμης και

Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής της Μονάδας Ιατρικής

Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (MEDLAB) και μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου του Μιχαηλίδειου Κέντρου Καρδιολογίας. Έχει συντονίσει και συμμετείχε σε

περισσότερα από 200 έργα. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε περισσότερα από 260 άρθρα

σε επιστημονικά περιοδικά, 450 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, 50 κεφάλαια σε βιβλία και είναι

επίσης συντάκτης ή συν-συντάκτης 35 βιβλίων. Το έργο του έχει λάβει περισσότερες από 12.000

αναφορές (h-δείκτης = 58). Είναι Fellow της IEEE, Fellow του EAMBES, μέλος της Τεχνικής

Επιτροπής της ΙΕΕΕ στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής, Υπεύθυνος Έκδοσης του περιοδικού

IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics και Συνεργαζόμενος Εκδότης του

περιοδικού Computers in Biology and Medicine.