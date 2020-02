Μεγάλη περιοδεία του Γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη στην Αυστραλία

Μια εξαιρετικά σημαντική περιοδεία στην Αυστραλία ξεκινά από τις 28 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος της Κ.Ο. και Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης που θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Μαρτίου, στα πλαίσια της οποίας η ελληνική ομογένεια έχει ετοιμαστεί να τον υποδεχθεί με πολύ σημαντικές εκδηλώσεις(μεταξύ των οποίων και προβολές της ταινίας του Κώστα Γαβρά «Ενήλικοι στην Αίθουσα» με τιμώμενο προσκεκλημένο τον κ.Βαρουφάκη που θα απαντήσει και στις ερωτήσεις του κοινού).

Πιο συγκεκριμένα στις 2 Μαρτίου 2020 θα μιλήσει στο City Recital Hall του Σίδνεϋ, χωρητικότητας 1250 ατόμων. Η ομιλία του θα έχει τίτλο «THE ECONOMICS OF LIBERTY»(Η οικονομία της ελευθερίας) και στη συνέχεια θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.

Στις 3 & 4 Μαρτίου 2020 είναι καλεσμένος στο φεστιβάλ Adelaide Writers’ Week που διεξάγεται στο Pioneer Women’s Memorial Gardens όπου θα πάρει μέρος σε τρία events:

– Στις 3 Μαρτίου η ομιλία του θα έχει θέμα «Radical Democracy» (Ριζοσπαστική Δημοκρατία) και οικοδεσπότης του θα είναι ο δημοσιογράφος Tony Jones.

– Στις 4 Μαρτίου θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Antony Loewenstein με θέμα «Peddling Doom: the Existential Threats of Capitalism» (Η παραδοχή των δολοφονιών: οι υπαρκτές απειλές του καπιταλισμού) και με οικοδεσπότη τον δημοσιογράφο Paul Barclay.

– Στις 4 Μαρτίου στο πλαίσιο των «Twilight Talks» θα συμμετάσχει σε πάνελ με τους Benjamin Law, Joy Harjo, Azadeh Moaveni και οικοδεσπότη τον Anton Enus.

Στις 5 Μαρτίου 2020 στο SACOSS (South Australian Council of Social Service) της Αδελαΐδας θα είναι κεντρικός ομιλητής σε συνέδριο με τίτλο «Building Social Infrastructure» (οικοδομώντας τις κοινωνικές υποδομές) και η ομιλία του θα έχει τίτλο «Social Capital for the 99%»(κοινωνικό κεφάλαιο για το 99%).

Στις 5 Μαρτίου 2020, ως καλεσμένος του «The Wheeler Centre» θα μιλήσει σε event που θα φιλοξενηθεί στο Athenaeum Theatre της Μελβούρνης, χωρητικότητας 1000 ατόμων, με θέμα «Debt, Disobedience and Democracy Today»( Χρέος, Ανυπακοή και Δημοκρατία σήμερα) και οικοδεσπότη τον δημοσιογράφο Nassim Khadem.

Επίσης θα φιλοξενηθεί στα στούντιο του ABC (Australia Broadcasting Corporation) στο Ultimo στις 2 Μαρτίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αυστραλία θα παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνεται προς τιμήν του από την ελληνική ομογένεια όπου μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι και η πρόταση του ΜέΡΑ25 για την ψήφο των αποδήμων.