Μεγάλο ξενοδοχειακό deal στην Κρήτη

Στα χέρια της HINES, περνούν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του money-tourism.gr, τα τρία -εξαιρετικά επιτυχημένα- ξενοδοχεία της CYAN HOTELS, σε Ηράκλειο και Λασίθι.

Η συμφωνία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου πρέπει να θεωρείται οριστική, έχουν προηγηθεί πολύμηνες διαπραγματεύσεις και με άλλους μνηστήρες, μεταξύ των οποίων Κρήτες ξενοδόχοι, αλλά και γερμανικός tour operator, αλλά θα υπογραφεί τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το τίμημα για τα ξενοδοχεία Apollonia, Santa Marina και Sitia Beach, ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ και η πώληση ήταν επιβεβλημένη, καθώς η εταιρία είναι πολυμετοχική, με περισσότερους απο 30 μετόχους και έπρεπε να λυθεί το ιδιοκτησιακό, δια του τρόπου αυτού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά επιτυχημένη εταιρία, με πολύ δυναμικό management, που κάθε χρόνο περιλαμβάνεται στις πλέον κερδοφόρες ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με πολύ υψηλές πληρότητες και ικανοποίηση πελατών.

Μάλιστα το 2018, η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡ. & ΞΕΝΟΔΟΧ. ΕΠΙΧΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ», πέτυχε πωλήσεις 15,4 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση 11%, σε σύγκριση με το 2017, και κέρδη 4,5 εκατ. έναντι 3,7 εκατ. το 2017. Είχε δε το 2018 ebitda 5,4, της τάξης του 35%!!!

Ο κ. Πωλ Γομόπουλος Παράλληλα, η HINES φαίνεται να ολοκληρώνει το περίφημο deal για το 2 ξενοδοχεία HERMES και CORAL στον Άγιο Νικόλαο που κυοφορείται επί μακρόν. Γράφαμε τον Φεβρουάριο χαρακτηριστικά: «Στο μεταξύ, από αναβολή σε αναβολή, πηγαίνει το deal μεταξύ της HINES και του ομίλου Μαμιδάκη, που τελεί υπό την επίβλεψη των τραπεζών, για το οποίο είχαμε γράψει στις 9 Νοεμβρίου 2018, «φωτογραφίζοντας» τους εμπλεκόμενους.

Γράφαμε χαρακτηριστικά: «…δύο ιστορικά ξενοδοχεία, που ανήκουν σε γνωστή ξενοδοχειακή εταιρία, βρίσκονται στο τελικό στάδιο της πώλησης, σε μεγάλο fund του εξωτερικού, το οποίο έχει παρουσία στην Ελλάδα, οι διευθύνοντες του οποίου μάλιστα, έχουν δηλώσει ότι θα επεκταθούν περαιτέρω στην ελληνική αγορά. Στην τρίτη πλευρά του τριγώνου, βρίσκεται ξενοδόχος, με παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο οποίος θα «τρέξει» τα δύο ξενοδοχεία, πιθανότατα από την επόμενη καλοκαιρινή σαιζόν».

Το Apollonia Beach Resort & Spa Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι και αυτό το deal ολοκληρώθηκε. Σημειώνεται ότι η HINES έγινε γνωστή στην Ελλάδα με την εξαγορά του ακινήτου του πρώην Athens Ledra Marriott και νυν Grand Hyatt, που διαχειρίζεται ο όμιλος Γιάννη Δασκαλαντωνάκη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Hines είναι κοντά στην απόκτηση ενός ακόμη γνωστού ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων.

Το management

Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με την διοίκηση των ξενοδοχείων. Ως γνωστόν η Hines συνεργάζεται με την ξενοδοχειακή εταιρία του κ. Γιάννη Δασκαλαντωνάκη, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, η νυν διοίκηση της εταιρίας παρουσιάζει για μακρά χρονική περίοδο, εξαιρετικά επιτυχημένα οικονομικά αποτελέσματα και όχι μόνο.

Η Hines

O μεγάλος αμερικανικός οίκος HINES, δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate και τα τελευταία χρόνια «βολιδοσκοπεί» την ελληνική αγορά. Μάλιστα φήμες τον έφεραν και ως υποψήφιο για την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης, στον οποίο αν και τα στελέχη του πραγματοποίησαν πολλές επαφές, στον διαγωνισμό τελικά δεν συμμετείχε. Διευθύνων σύμβουλος της Hines Greece είναι ο κ. Γομόπουλος, ενώ εργάζεται και για τα Hines European Development Fund I and II, που έχουν επενδύσει μεταξύ άλλων και σε ξενοδοχεία στην Ισπανία. Ο κ. Γομόπουλος έχει BS in Economics από το University of Chicago, και έχει λάβει MBA από το Harvard Business School.

O κολοσσιαίος αμερικανικός όμιλος Hines έχει επενδύσει ενεργά, αναπτύσσει και αποκτά ακίνητα στην Ευρώπη για περισσότερα από 20 χρόνια. Με έδρα το Λονδίνο, η Hines Europe έχει παρουσία σε 42 πόλεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Νορβηγίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα της εταιρίας περιλαμβάνει χαρτοφυλάκια προνομιούχων γραφείων, λιανικών, βιομηχανικών και οικιστικών ακινήτων.

Στο χαρτοφυλάκιό της διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία υψηλότερα των 13,2 δισ. δολαρίων, μεταξύ των οποίων εμβληματικά ακίνητα, όπως το Sony Center στο Βερολίνο, το Tour Carpe Diem στο Παρίσι, κ.λπ..

Παγκοσμίως

Η Hines είναι μια ιδιωτική παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων, ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, η οποία ιδρύθηκε το 1957, με παρουσία σε 189 πόλεις σε 20 χώρες και 96,5 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία – συμπεριλαμβανομένων των 48,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα οποία η Hines παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης καταπιστευματικών επενδύσεων και 48 δισεκατομμύρια δολάρια για τα οποία η Hines παρέχει υπηρεσίες τρίτων σε ακίνητα. H εταιρία ιδρύθηκε από τον Gerald Hines, στο Houston και αυτή τη στιγμή, έχει σε εξέλιξη 114 επενδυτικά projects, σε όλο τον κόσμο.

Ιστορικά έχει αναπτύξει, αναδιαμορφώσει ή αποκτήσει 1.205 ακίνητα, συνολικής έκτασης άνω των 390 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδών. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο διαχείρισης ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας περιλαμβάνει 533 ακίνητα, τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από 213 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια.

