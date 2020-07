Νέα προκλητική Navtex από την Τουρκία νότια της Κρήτης

Η Τουρκία με NAVTEX που εξέδωσε ανακοινώνει άσκηση στην περιοχή όπου η TOTAL θα αρχίσει έρευνες το φθινόπωρο. Περιοχή που βρίσκεται εντός του τουρκολιβυκού «διαδρόμου».

Η παρουσία των Τούρκων στην περιοχή αποτελεί προφανώς μια απάντηση σε Παρίσι και Αθήνα. Αν θα έχει συνέχεια το φθινόπωρο η “κόντρα”; Ο Ερντογάν δείχνει αποφασισμένος, όπως και ο Μακρόν. Η αναποφασιστικότητα έχει “φωλιάσει” στην Αθήνα. Κι αυτή η αναποφασιστικότητα έχει να κάνει και με την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, που από σίγουρη τίθεται σε αμφιβολία όχι από το Παρίσι, αλλά από την Αθήνα!

NAVTEX 0963/20

TURNHOS N/W : 0963/20 MEDITERRANEAN SEA 1. MARITIME TRAININGS, ON 18 JUL 20 FROM 1300Z TO 1800Z IN AREA YAVUZ AREA BOUNDED BY; 34 15.65 N – 024 24.55 E 34 15.65 N – 025 25.00 E 33 36.00 N – 025 25.00 E 33 36.00 N – 024 24.55 E CAUTION ADVISED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 181900Z JUL 20.

militaire.gr