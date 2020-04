Νικόλας Χρηστάκης: Nα προετοιμαστούμε για δεύτερο κύμα το φθινόπωρο

Ο Έλληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γέιλ προβλέπει ότι εν αντιθέσει με άλλες πανδημίες, ο SARS-CoV-2 δεν θα εξαφανιστεί το καλοκαίρι

Η έλευση του καλοκαιριού ενδεχομένως να ανακόψει λιγάκι την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού, προβλέπει ο διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γέιλ, Νικόλας Χρηστάκης. Ωστόσο, προβλέπει ότι εν αντιθέσει με άλλες πανδημίες, ο SARS-CoV-2 δεν θα εξαφανιστεί το καλοκαίρι. Και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα δεύτερο κύμα το Φθινόπωρο.

Συζητώντας με τον εκδότη του επιστημονικού περιοδικού JAMA (Journal of the American Medical Association), Howard Bauchner στην εκπομπή «Conversations with Dr. Bauchner», ο Δρ. Χρηστάκης καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών, Παθολογίας και Βιοϊατρικής Μηχανικής και διευθυντής στο Εργαστήριο Ανθρώπινης Φυσιολογίας στο Γέιλ, ανέλυσε το ιστορικό πρότυπο των πανδημιών και των κοινωνικών πτυχών της πανδημίας της COVID-19.

