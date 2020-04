Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος τρολάρει την Κεραμέως: «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»

View this post on Instagram

《Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο》, προσφέρει ακόμα και σήμερα άφθονο γέλιο! Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι τότε παιδαγωγικές τεχνικές παραμένουν και σήμερα λειτουργικές. Η επαναφορά της διαγωγής και των αποβολών μάλλον είναι λίγο αναχρονιστικές….. #menoumeleuteroi #menoumespiti #arisspiliotopoulos #greece