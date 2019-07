Οι δράσεις της Coca-Cola Zero για καθαρές παραλίες

Zero Waste Beaches”: Η Coca-Cola συνεχίζει το πρόγραμμα “Zero Waste Future”… και στις παραλίες!

Με έργα και διαδικασίες αναβάθμισης της συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων και πρόγραμμα ενημέρωσης

και εκπαίδευσης παραλιακών επιχειρήσεων και επισκεπτών των παραλιών

Ταυτόχρονα, λανσάρει μια νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών και τους καλεί να ανακυκλώνουν

τα πλαστικά τους μπουκάλια, συμμετέχοντας στη δημιουργία μιας δεύτερης ζωής τους

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019 – Φέτος το καλοκαίρι, η Coca-Cola επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος “Zero Waste Future”,

που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά από την πόλη της Θεσσαλονίκης, στις παραλίες, με την υλοποίηση του προγράμματος

”Zero Waste Beaches”, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης και την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εφαρμόζονται πρωτοποριακές, για τα ελληνικά δεδομένα, δράσεις, όπως η διαλογή στην πηγή και η

συλλογή υλικού με χωριστό ρεύμα για τα πλαστικά μπουκάλια, ενώ συνδυάζεται και με καθαρισμούς των παραλιών, όπως και πρόγραμμα εκπαιδεύσεων σε παραλιακές επιχειρήσεις, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους επισκέπτες. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρία

φιλοδοξεί να ανοίξει τον διάλογο γύρω από το ζήτημα των απορριμμάτων και να δημιουργήσει ένα κίνημα που μαζί του θα φέρει

την αλλαγή αναφορικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα και, κυρίως, τις πλαστικές συσκευασίες. Το πρόγραμμα

αποτελεί συνέχεια της περσινής πιλοτικής δράσης που υλοποιήθηκε σε 5 παραλίες στην Ελλάδα και είχε ως αποτέλεσμα να συλλεχθούν

222 τόνοι απορριμμάτων και να ενημερωθούν περισσότεροι από 231.000 άνθρωποι.

Φέτος, το πρόγραμμα “Zero Waste Beaches” πραγματοποιείται σε εννέα δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς σε Κυκλάδες,

Ιόνιο, Αττική, Δωδεκάνησα και Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνοντας 27 παραλιακές επιχειρήσεις. Παράλληλα, συμπληρώνεται με

μια μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών σε όλη την Ελλάδα, στην τηλεόραση, τον Τύπο, τα ψηφιακά Μέσα και

outdoor επικοινωνία στις στάσεις λεωφορείων, και με κάλεσμα των πολιτών για ενεργή συμμετοχή στην ανακύκλωση των

πλαστικών μπουκαλιών, μέσω μιας online διαδραστικής ενέργειας στο Messenger της Coca-Cola, που αξιοποιώντας την

τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) καλεί όλους μας να δώσουμε μια νέα ζωή στα πλαστικά μπουκάλια.

Το πρόγραμμα “Zero Waste Beaches” αποτελεί μέρος της ευρύτερης εταιρικής καμπάνιας #NEVERSETTLE που λάνσαρε η

Coca-Cola στην Ελλάδα πριν λίγες εβδομάδες, και στόχο έχει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες

για σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο πλανήτης και συνεπώς και

η χώρα μας, καλώντας μας να μην εφησυχάζουμε ποτέ – #NEVERSETTLE – και υπογραμμίζοντας πως στην ίδια δεν αρκεί να

φτιάχνει αναψυκτικά, αλλά χρειάζεται να κάνει τη διαφορά.

Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν μέσα από το πρόγραμμα “Zero Waste Beaches”, περιλαμβάνουν την ενημέρωση των επισκεπτών

των επιλεγμένων παραλιών και την εντατική εκπαίδευση τόσο των ιδιοκτητών, όσο και των εργαζομένων 27 παραλιακών επιχειρήσεων,

με βασικό στόχο την ευαισθητοποίησή τους γύρω από τα θέματα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο

των δράσεων καθαρισμού θα τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επισκέπτες να

ανακυκλώσουν τα πλαστικά, χάρτινα και μεταλλικά τους απορρίμματα, ενώ ξεχωριστό ρεύμα θα υπάρχει για τις γυάλινες φιάλες.

Επίσης, το πλαστικό που θα συλλεχθεί από το πρόγραμμα, θα ανακυκλωθεί και θα επαναχρησιμοποιηθεί ως τρισδιάστατα εκτυπωμένα

αντικείμενα για τις παραλίες, χαρίζοντας έτσι στα πλαστικά απορρίμματα μια δεύτερη ζωή. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα

να επιλέξουν μεταξύ ξαπλώστρας, αποδυτηρίου ή διαδρόμου που θα οδηγεί στην παραλία, και που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και

από ΑΜΕΑ, σε τρία διαφορετικά, καλοκαιρινά χρώματα. Τα αντικείμενα θα παραχθούν μέσω της διαδικασίας της 3D εκτύπωσης από τη

δημιουργική ομάδα των The New Raw, και θα τοποθετηθούν στις παραλίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του χρόνου το καλοκαίρι,

δίνοντας την ευκαιρία να τα απολαύσουν όλοι όσοι θα τις επισκεφθούν.

Οι δράσεις του προγράμματος “Zero Waste Beaches” πραγματοποιούνται από την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με

την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, που διαχειρίζεται τους μπλε κάδους, με την υποστήριξη των τοπικών Δήμων και φορέων.

Στόχος των δράσεων είναι να αποκτήσουν οι παραλίες προοπτική μηδενικών απορριμμάτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μόλυνσης των θαλασσών από τα πλαστικά απορρίμματα, ενώ παράλληλα να διαφυλαχθεί η βαριά βιομηχανία της χώρας μας,

ο τουρισμός, καθώς οι ελληνικές παραλίες συγκεντρώνουν κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας

στα Χανιά, των Λουτρών και του Αγίου Δημητρίου στην Κύθνο, της Έλλης στη Ρόδο, του Μακρύ Γιαλού, της Σκάλας και του Μύρτου στην Κεφαλλονιά, της Γλυφάδας στην Αττική και η Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη, αποτελούν τους προορισμούς του προγράμματος.

Σχετικά με την The Coca-Cola Company:

Η Coca-Cola Company (NYSE: KO) είναι μία «total beverage company», προσφέροντας πάνω από 500 προϊόντα σε περισσότερες από 200 χώρες.

Εκτός από τα προϊόντα της Coca-Cola, το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει κάποιες από τις πιο σημαντικές σειρές ροφημάτων στον κόσμο,

όπως το Adez με βάση τη σόγια, το πράσινο τσάι Ayataka, το νερό Dasani, οι χυμοί και τα νέκταρ Dell Valle, η Fanta, ο καφές Georgia,

η Gold Peak σειρά τσαγιού και καφέ, το Honest Tea, οι χυμοί και τα smoothies Innocent, οι χυμοί Minute Maid, τα αθλητικά ροφήματα Powerade, οι χυμοί Simply, το Smartwater, η Sprite, το Vitamin Water και το νερό καρύδας ZICO. Αναδιαμορφώνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο μας, μειώνοντας τη ζάχαρη στα ροφήματά μας και παρουσιάζοντας νέα, καινοτόμα προϊόντα στην αγορά. Προσπαθούμε επίσης να μειώσουμε

το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, αναπληρώνοντας την ποσότητα νερού που χρησιμοποιούμε στα ροφήματά μας και προωθώντας την ανακύκλωση.

Σε συνεργασία με τους εμφιαλωτές μας, απασχολούμε πάνω από 700.000 ανθρώπους, ενισχύοντας την τοπική οικονομία στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε, παγκοσμίως.

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη χάραξη της στρατηγικής marketing, την προώθηση,

την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και την προστασία της φήμης των προϊόντων της The Coca-Cola Company. Παρέχει επίσης τεχνογνωσία

και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προϊοντικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες για τη διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων. Στην Ελλάδα, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Coca-Cola Τρία Έψιλον που μαζί με την Coca-Cola Hellas,

αποτελούν το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα.

Μάθετε περισσότερα για το ταξίδι της Coca-Cola στο www.coca-colacompany.com και ακολουθείστε μας στο Twitter, Instagram, Facebook and LinkedIn.