Οι Κρητικοί της Αυστραλίας μένουν σπίτι και χορεύουν (βίντεο)

Ευχαριστούμε τους φίλους μας απο την Κρήτη – οι Χοροκρήτες – για την υπέροχη ιδέα! Μένουμε σπίτι αλλά χορεύουμε! Thanks to our friends all the way from Crete – Xorokrites – for their awesome idea! Although we may be physically confined, nothing can stop us from dancing.From our family to yours, we hope you are all staying safe and healthy during these testing times.❤️

Gepostet von Cretan Brotherhood of Melbourne & Victoria am Mittwoch, 25. März 2020