Οκτώ κινήσεις για να βελτιώσετε την υγεία σας όσο μένετε σπίτι

Να πάρουμε παυσίπονο ή να βρίσουμε, να κάνουμε ψυχοθεραπεία ή να διαβάσουμε ένα βιβλίο; Να πάρουμε έναν ιονιστή ή να βάλουμε μια δράκαινα στο σαλόνι μας; Να φοράμε τα παπούτσια μας ή να περπατάμε ξυπόλυτοι; Επειδή οι απαντήσεις δεν είναι πάντα οι αναμενόμενες, ανακαλύψτε τις κινήσεις που θα ωφελήσουν την υγεία σας.

1. Πίνουμε τον καφέ μας σε κούπα

Πιείτε τον καφέ σας σε κούπα και όχι σε πλαστικά ποτήρια. Το πλαστικό δεν κάνει κακό μόνο στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία μας. Ο καφές και τα ζεστά αφεψήματα πρέπει να μπαίνουν μόνο σε φλιτζάνια, γιατί οι χημικές ουσίες που περιέχονται σε πλαστικά ποτήρια «έλκονται» από τις υψηλές θερμοκρασίες και μεταναστεύουν στο ρόφημά μας. Και μπορεί βέβαια οι «διαρροές» να είναι ελάχιστες, αλλά δρουν αθροιστικά: όσο περισσότερο εκτιθέμεθα σε αυτές τόσο περισσότερο συσσωρεύονται στον οργανισμό μας.

2. Διαβάζουμε περισσότερα… εξωσχολικά βιβλία

Ξέρουμε ότι τα βιβλία είναι πηγή γνώσης και διασκέδασης, αλλά δεν θα τα βλέπαμε ποτέ ως παυσίπονα. Και όμως, σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, η συμμετοχή ατόμων με χρόνιο πόνο σε ομάδες ανοιχτής ανάγνωσης βιβλίων φάνηκε εξίσου ανακουφιστική για τα συμπτώματά τους με τη συμμετοχή σε ομάδες συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας. Τα λογοτεχνικά βιβλία βοηθούν το μυαλό να ανακαλέσει ευχάριστες μνήμες, οι οποίες δρουν θεραπευτικά για το σώμα, εξηγούν οι ειδικοί και μας συστήνουν να βυθιστούμε στις παυσίπονες σελίδες του αγαπημένου μας βιβλίου.

3. Να πάρουμε ασπιρίνη ή να βρίσουμε;

Και τα δύο «παυσίπονα» καλά είναι, αλλά μην το παρακάνετε. Οπως έδειξε πείραμα, η οργή και το ξέσπασμα λειτουργούν σαν παυσίπονο. Συγκεκριμένα, φοιτητές που συμμετείχαν στο πείραμα έβαλαν τα χέρια τους βαθιά σε παγάκια. Εκείνοι που φώναζαν, έβριζαν και ξεσπούσαν την ώρα που πονούσαν, όχι μόνο άντεξαν να αφήσουν το χέρι τους μέσα στα παγάκια πιο πολλή ώρα, αλλά δήλωσαν και στο τέλος τα μισά επίπεδα πόνου από τους άλλους, εκείνους δηλαδή που υπέφεραν αξιοπρεπώς με σφιγμένα τα χείλη. Ο γνωσιακός ψυχολόγος και ερευνητής Stiven Pinker που έγραψε και βιβλίο για τη δύναμη των λέξεων («The Stuff of Τhought»), είπε στους «Times», σχολιάζοντας την έρευνα με τα παγάκια, ότι πράγματι οι βρισιές ξυπνούν ένα βαθύ τμήμα του ανθρώπινου μυαλού και ότι το βρίσιμο είναι ένα πολύτιμο χάπι που πρέπει να κρατάμε για τις δύσκολες στιγμές, γιατί αν βρίζουμε συχνά, αποδυναμώνουμε την παυσίπονη δράση του μηχανισμού.

4. All we need is love

Oταν το 1967 οι Beatles ηχογραφούσαν το γνωστό τραγούδι «All You Need Is Love» σε στίχους του John Lennon, κανένας δεν σκεφτόταν τότε ότι αυτά τα λόγια θα αποδεικνύονταν προφητικά για τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Σήμερα, 51 χρόνια μετά, πολυετής βρετανική έρευνα εκθειάζει την αξία της αγάπης. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, η αγάπη είναι ένα από τα πολύτιμα «συστατικά» που χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς και ευτυχισμένοι. Φροντίστε λοιπόν να έχετε κοντά σας ανθρώπους που σας αγαπούν και σας νοιάζονται. Εχει εξακριβωθεί και επιστημονικά ότι όταν έχουμε κοντά μας ανθρώπους στους οποίους μπορούμε να στηριχθούμε, έχουμε καλύτερη υγεία, νιώθουμε λιγότερο πόνο, είμαστε πιο ήρεμοι, διατηρούμε το μυαλό μας σε καλύτερη κατάσταση και ζούμε περισσότερα χρόνια.

5. Βγάζουμε τα παπούτσια μας

Το να κυκλοφορούμε στο σπίτι με τις κάλτσες ή και ξυπόλυτοι δεν είναι μόνο χρήσιμο επειδή διατηρούμε τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού καθαρούς, αλλά και επειδή είναι ωφέλιμο για την υγεία μας. Μη φοβάστε λοιπόν μήπως σας χαρακτηρίσουν υποχόνδριους και εμμονικούς με τα μικρόβια, γιατί έχετε σύμμαχό σας και τις έρευνες. Σύμφωνα με έρευνες από τα πανεπιστήμια της Αριζόνα και του Χιούστον, στα παπούτσια κρύβονται περισσότερα από 420.000 μικρόβια. Τα βακτήρια Escherichia coli (E. Coli), Klebsiella pneumonia, Serratia ficaria και Clostridium difficile είναι ορισμένα από αυτά που ανιχνεύθηκαν από τους ειδικούς. Πρόκειται για βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις του εντερικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού συστήματος.

Ωστόσο τα παπούτσια μας δεν έρχονται σε επαφή μόνο με μικρόβια. Κουβαλούν και επικίνδυνες χημικές ουσίες, αλλεργιογόνα και άλλες βρωμιές από τον δρόμο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ξυπόλυτο περπάτημα μέσα στο σπίτι δυναμώνει τα πέλματα και διεγείρει τα αγγεία στις πατούσες των ποδιών ενισχύοντας την κυκλοφορία του αίματος, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη στάση του σώματος.

6. Σβήνουμε τα φώτα

Μια κίνηση-εξπρές που μπορεί να μας εξασφαλίσει όχι μόνο πιο ήρεμο ύπνο, αλλά και λιγότερα προβλήματα υγείας. Είναι σημαντικό να σβήνουμε όλα τα φώτα και τις μικροσυσκευές μας (tablet, κινητό κ.λπ.) προτού πέσουμε για ύπνο και να κοιμόμαστε με απόλυτο σκοτάδι. Το σκοτάδι αποτελεί ένα φυσικό σήμα για τον οργανισμό ώστε να αρχίσει να παράγει περισσότερη μελατονίνη, μια ορμόνη που σχετίζεται με τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Αν και υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα για τη δράση της μελατονίνης, είναι γεγονός ότι οι διαταραχές της έκκρισής της έχουν συσχετιστεί με τα προβλήματα ύπνου.

7. Κάνουμε ησυχία

Ο θόρυβος δημιουργεί στρες. Από την άλλη, η ησυχία και η ηρεμία είναι μια ανθρώπινη ανάγκη, η οποία, τελευταία, μοιάζει να είναι τόσο σημαντική όσο και ο ύπνος ή το φαγητό. Οσο πιο πολυάσχολες γίνονται οι ζωές μας τόσο πιο επιτακτική φαίνεται η ανάγκη για ησυχία, η οποία είναι σημαντική όχι μόνο για την πνευματική αλλά και για τη σωματική μας υγεία.

Αρκεί ίσως να σκεφτούμε ότι ο θόρυβος από ένα αεροπλάνο που πετάει στον ουρανό, πάνω από τα κεφάλια μας, αγγίζει πιθανώς τα 110 ντεσιμπέλ και ότι οι ειδικοί τονίζουν ότι η έκθεση σε περισσότερα από 90 ντεσιμπέλ για μεγάλο διάστημα μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στην ακοή μας. Θόρυβος πάνω από τα 85 ντεσιμπέλ, όσος δηλαδή προκαλείται από ένα μίξερ που δουλεύει στο τέρμα, είναι ικανός να μας αποσυντονίσει και να μειώσει τη δημιουργικότητα και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Ακόμα όμως και οι μικρής έντασης θόρυβοι που προέρχονται από το ψυγείο, το air-condition κ.λπ. μπορεί να ευθύνονται μέχρι και για προβλήματα συμπεριφοράς. Ο θόρυβος απειλεί και τη σωματική μας υγεία, αυξάνει το στρες και τις ορμόνες που σχετίζονται με αυτό, τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση.

Ωστόσο το να απολαύσουμε την ησυχία δεν έχει να κάνει μόνο με το να χαμηλώσουμε τις εντάσεις και να κλείσουμε τα παράθυρά μας. Εχει να κάνει και με το να τιθασεύσουμε την τάση που έχουμε, λόγω των απαιτήσεων της εποχής, να απαντάμε σε όλα τα ερεθίσματα. Να μάθουμε να λέμε όχι και να απέχουμε. Ετσι θα διαφυλάξουμε τον εαυτό μας σε ένα ήσυχο πρωινό ή στην ηρεμία ενός φυσικού τοπίου.

8. Βάζουμε μια δράκαινα στο σαλόνι μας

Τα τελευταία χρόνια πυκνώνουν οι έρευνες που αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των φυτών στον καθαρισμό και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους κλειστούς χώρους. Συγκεκριμένα, υπάρχουν φυτά εσωτερικού χώρου που λειτουργούν ως «συστήματα» καθαρισμού και ανανέωσης του αέρα.

* Αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα της υγρασίας στον χώρο.

* Σε περιόδους ζέστης δροσίζουν την ατμόσφαιρα.

* «Απορροφούν» με τη φυλλωσιά τους, τους θορύβους.

* «Φιλτράρουν» τη σκόνη και άλλα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια.

Τι θα λέγατε λοιπόν να βάλετε στο σαλόνι ή στο γραφείο σας μια δράκαινα που είναι κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους, έχει την ιδιότητα να απορροφά τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους;