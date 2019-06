Ολοκληρώθηκαν και εντυπωσιάζουν τα γλυπτά στην άμμο της Αμμουδάρας

Ψηλές ανθρώπινες φιγούρες, εκπληκτικοί αστερίες, δελφίνια, χταπόδια ακόμα και καρτούν «βγήκαν» στην παραλία της Αμμουδάρας για να μαγνητίζουν τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών μέχρι το τέλος του καλοκαιριού!

Είναι τα μαγευτικά έργα τέχνης που φιλοτέχνησαν οι καλλιτέχνες στο 4ο Φεστιβάλ Επαγγελματικής Γλυπτικής στην άμμο, το οποίο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου στην Αμμουδάρα, με τους γλύπτες να στέλνουν μηνύματα μέσα από τα έργα τους για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Όπως πάντα, το πρωτότυπο εικαστικό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Μαλεβιζίου και έχει την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Διοργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο Μονής Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τον γλύπτη Μανώλη Χαρκούτση. Μετείχαν ακόμα οι καλλιτέχνες Αμαλία Φλώρου, Λήδα Παυλή, Αντώνης Πετράκης και Στρατής Καβαρνός.

Το κεντρικό μήνυμα του φεστιβάλ είναι «Δεν το βάζω κάτω! Καθαρές θάλασσες! Καθαρές παραλίες!» με τους γλύπτες να αφιερώνουν τα έργα τους στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος από τη ρύπανση. Το φεστιβάλ ξεκίνησε στη 1 και ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουνίου, με τους γλύπτες να παραμένουν λίγο ακόμα για να βάλουν στα έργα τους «την τελευταία πινελιά» αλλά και για να χαρούν περισσότερο το φιλόξενο νησί μας.

Το χώρο του φεστιβάλ επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης, ο οποίος εξέφρασε και τον θαυμασμό του για τα εξαιρετικά γλυπτά που έχουν δημιουργηθεί, συνοδευόμενος από την Εντεταλμένη Σύμβουλο Τουρισμού Εύη Αποστολάκη και την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μονής Μαρία Κουτεντάκη.

Να σημειωθεί ότι το φεστιβάλ έχουν επισκεφθεί ακόμα ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Κώστας Φασουλάκης και ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η προβολή του φεστιβάλ και της Κρήτης γενικότερα από τα ελληνικά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι εξαιρετικά μεγάλη ! Αμέτρητες είναι οι φωτογραφίες και τα βίντεο των επισκεπτών στα μαγευτικά έργα τέχνης από άμμο που έχουν ύψος ακόμα και τριών μέτρων! Κι όπως είναι επόμενο επίσης, αμέτρητες είναι οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα social media από τους χρήστες του διαδικτύου, με εκπληκτικές εικόνες που δείχνουν ότι η Κρήτη και γενικότερα η Ελλάδα παράγει τέχνη στέλνοντας παράλληλα ισχυρά μηνύματα προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος μέσα από την Γλυπτική.

Τα γλυπτά έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και εκτός απροόπτου θα παραμείνουν ως αξιοθέατα ολόκληρο το καλοκαίρι στα τέσσερα σημεία της Αμμουδάρας :

– Διακόσια μέτρα δυτικά του γηπέδου ΕΓΟΗ

– Ακριβώς δυτικά των εκβολών του Αλμυρού ποταμού

– Ανάμεσα στις οδούς Πάρου και Καλύμνου (κέντρο Αμμουδάρας)

– Μπροστά στο πρώην club “Barracuda” (κέντρο Αμμουδάρας)

Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η συμβολή των επιχειρήσεων οι οποίες στηρίζουν το μοναδικό στην Ελλάδα θεσμό είναι :

– Μέγας χορηγός : ΦΗΜΗ Β. Ζηδιανάκης

– Χρυσοί χορηγοί : TUI Magic Life Candia Maris, Apollonia Beach City Resort & Spa, ΑΝΕΚ – Blue Star Ferries

– Αργυροί χορηγοί : Cretan Holidays, Φροντιστηριακός Όμιλος ΕΝΑ, Let’s Wash, ξενοδοχεία Santa Marina Beach,Μαριλένα και Γοργόνα, Μεταξαράκη Διαφημιστική, ERGO Καλουδάκης, Γερανοί Μαλλιαράκης και ΠΛΕΚΤΑΜ.

– Απλοί χορηγοί : Envirol καύσιμα Κρήτης, Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, Κρεοπωλείο Απλαδάς, ΤΑΧΙ Knossos – Ραδιοταξί, Cretan Mill Αλμπαντάκης, KOUVIDIS, Αρτοζαχαροπλαστεία Σαβοϊδάκης, Tool masters Αντώνης Ταταράκης,

626 All Day Lounge and City Garden, The grill project Oregano, εστιατόριο – beach bar Heaven, εστιατόριο Πετούσης,τα ξενοδοχεία Agapi Beach, Atlantica Akti Zeus, Sitia Beach City Resort and Spa, CRM Ariadni, Supermarket Apostolakis A.Papandreou 58, NN Gift Shop & Accessories 1st Vagias 18, 2nd A.Papandreou 217, ενοικιαζόμενα δωμάτια – beach bar Frank, ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ, Ταβέρνες «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα», «Μούσες», «Τα Καλύτερα», Εστιατόριο «Μεράστρι» καιΧονδροζουμάκης Wines.

(Πλούσιο υλικό, βίντεο και φωτογραφίες στη σελίδα του φεστιβάλ στο facebook https://www.facebook.com/sandsculpturefestival/ και στην ομάδα https://www.facebook.com/groups/1993136957619705/ )