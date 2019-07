Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η 3η επίσκεψη ελέγχου του LIFE F4F

Με απόλυτη επιτυχία και θετικά σχόλια ολοκληρώθηκε ο 3ος έλεγχος του προγράμματος LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα, που υλοποιείται από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. με τη συνεργασία του Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Τμήμα Γεωγραφίας), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών) και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου (Freie Universität Berlin – Κτηνιατρική Σχολή).

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την υπεύθυνη του έργου κ. Χριστίνα Μαρούλη, με παρόντες σε όλη τη διαδικασία τους εκπρόσωπους των εταίρων του προγράμματος, οι οποίοι και παρουσίασαν τη μέχρι τώρα εξέλιξη, όλες τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, καθώς και τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Πραγματοποιήθηκε επίσης ενδελεχής οικονομικός και διοικητικός έλεγχος, ενώ έγινε και επίσκεψη στην πιλοτική μονάδα LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα στη θέση Μαύρος Σπήλιος της Δ.Ε. Αλικαρνασσού, όπου έγινε ενημέρωση για ζητήματα βελτιστοποίησης της λειτουργίας της, με την έναρξη της δεύτερης περιόδου λειτουργίας της.

Την μονάδα LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα επισκέφτηκαν το Σάββατο 29/6 και οι σύνεδροι του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, οι οποίο ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και είδαν από κοντά όλη τη διαδικασία, δηλώνοντας εντυπωσιασμένοι για το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στον τόπο μας.

Χρήσιμα στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE15 ENV/GR/000257 με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed- Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές»:

Το πρόγραμμα «Τροφή από Τρόφιμα – Food for Feed» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής ζωοτροφών από τα υπολείμματα τροφίμων (κουζίνας και τραπεζαρίας) των χώρων μαζικής εστίασης, κυρίως ξενοδοχείων και εστιατορίων, που ήδη εφαρμόζουν σύστημα διαλογής στην πηγή ή θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον.

Τα υπολείμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και η συλλογή τους γίνεται με ειδικά αυτοκίνητα – ψυγεία, που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους στην πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης. Κεντρικό στοιχείο της διεργασίας του F4F, είναι η παστερίωση των υπολειμμάτων τροφίμων, μέσα από μια τροποποιημένη και ενισχυμένη διεργασία ηλιακής ξήρανσης, της οποίας προηγείται η χειροδιαλογή και ο τεμαχισμός των υπολειμμάτων.

Η διάρκεια του έργου είναι 42 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 2.580.619,00 € και η Επιδότηση από την ΕΕ 1.459.227,00 €.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος: www.life-f4f.gr