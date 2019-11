Παρέμβαση υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη στη Βουλή για την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ν/σ για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

ακούγοντας ορισμένους από τους ομιλητές της αντιπολίτευσης, έχεις την εντύπωση ότι η κυβέρνηση είναι μια ομάδα υπουργών, η οποία έχει δήθεν χόμπι να παίρνει μέτρα εναντίον του λαού και των εργαζομένων. Και σε κάθε περίπτωση που συζητούμε εφευρίσκουν νέα παραδείγματα. Εμείς, ο κ. Θωμάς κι εγώ, δεν είχαμε άλλη δουλειά, ολόκληρο το καλοκαίρι, παρά να έρθουμε αυγουστιάτικα και να πάρουμε μέτρα για την επιχείρηση αυτή, η οποία είχε έρθει στο παρά πέντε της καταστροφής, σύμφωνα με αυτά που είπε η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, που εσείς διορίσατε.

Την περασμένη Άνοιξη και έχω καταθέσει κατ’ επανάληψη το σχετικό απόσπασμα της έκθεσης στα Πρακτικά της Βουλής, η Ernst and Young είπε ότι με βάση όσα της είπε η ίδια η διοίκηση Παναγιωτάκη, δηλαδή η διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΕΗ ήταν στο παρά πέντε της χρεοκοπίας και έλεγε επί λέξει ότι «η επιχείρηση έχει θέμα βιωσιμότητας». Μάλιστα, στο τέλος προσέθετε ότι «δεν βλέπουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε την άποψή μας, μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες». Αυτή ήταν η αγάπη σας για τη ΔΕΗ και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ! Διότι, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ δεν μπορεί να υπάρξουν χωρίς την επιχείρηση!

Και ήρθαμε το καλοκαίρι και πήραμε έκτακτα μέτρα. Αποφασίσαμε την καταβολή των ΥΚΩ, που δεν τα είχατε καταβάλει, παρά τα μεγάλα πλεονάσματα, για τα οποία κομπάζατε, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Καταργήσαμε τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, από τις οποίες η ΔΕΗ έχασε 600 εκατομμύρια προς όφελος των ανταγωνιστών της. Και αυτό ήταν δώρο του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ!

Και φυσικά, παρενέβημεν στα τιμολόγια, με τρόπο ουσιαστικά ουδέτερο για τους καταναλωτές, πράγμα το οποίο δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και η Standard and Poors. Πριν από μερικές μέρες, ακριβώς βασιζόμενη σε αυτά τα μέτρα και αναφερόμενη και στην σχεδόν ουδετερότητα των μέτρων για τους καταναλωτές, ήλθε η Standard and Poors να αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ, ενώ προηγουμένως η Ernst and Young ήρθε στην έκθεσή της 24ης Σεπτεμβρίου και είπε ότι η ΔΕΗ λόγω των μέτρων που έλαβε αυτή η κυβέρνηση, έβγαλε πια τη μύτη της έξω από το νερό και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας.

Όσο και να φωνάζετε, η πραγματικότητα είναι εδώ για να σας εκδικείται. Όπως είχε πει κάποτε ο Μιτεράν «τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Επομένως, αυτή την ώρα η κυβέρνηση έρχεται και παίρνει μέτρα για τη ΔΕΗ και συνεχίζει σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της ΔΕΗ για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι αυτός που σας ανέφερα, δηλαδή ότι η ΔΕΗ βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και είναι υποχρέωσή μας, είναι υποχρέωση όλων, να σώσουμε τη ΔΕΗ, να στηρίξουμε τους εργαζόμενους αυτής της επιχείρησης για να στηρίξουμε την ενέργεια στη χώρα, διότι η ΔΕΗ είναι ενεργειακός πυλώνας, αλλά να στηρίξουμε και την εθνική οικονομία. Διότι, το ξέρετε πολύ καλά- δεν λέω κανένα μυστικό- αν πέσει η ΔΕΗ θα πέσουν οι τράπεζες, θα πέσει η εθνική οικονομία. Και αυτό εμείς φυσικά δεν θα το επιτρέψουμε!

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίον σήμερα κάνουμε αυτές τις ρυθμίσεις, που είναι φυσικά και η κατάργηση της μονιμότητας των νεοπροσλαμβανόμενων, για την οποία είμαστε υπερήφανοι και είναι μαζί μας η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι γιατί η ΔΕΗ δεν είναι πια ό,τι ήταν στη δεκαετία του ‘70, όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός του προσωπικού της ΔΕΗ ούτε στη δεκαετία του ‘80 ούτε καν στη δεκαετία του 2000. Σήμερα η ΔΕΗ δεν είναι ένα κρατικό μονοπώλιο. Σήμερα η ΔΕΗ είναι μια επιχείρηση, ανοιχτή στον ανταγωνισμό. Και εσείς μπορεί να μην στεναχωριέστε για το ότι παραλάβετε τη ΔΕΗ με μερίδιο 96% και την παραδώσατε με μερίδιο 74%, χάνοντας εξακόσιες σαράντα χιλιάδες πελάτες με σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα!

Εμείς, σεβόμενοι φυσικά την κοινοτική νομοθεσία και όλες τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουμε να δούμε πώς θα εκσυγχρονιστεί η ΔΕΗ και πώς θα εκσυγχρονιστεί συνολικά το τοπίο της ενέργειας στη χώρα. Γι’ αυτόν το λόγο, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει ανταγωνισμός, προσπαθούμε να στήσουμε τη ΔΕΗ όρθια στα πόδια της, για να μπορέσει να μειώσει το κόστος της και να σταθεί στον ανταγωνισμό.

Κοντολογίς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς θέλουμε ο εκάστοτε υπουργός Ενέργειας να μην είναι στη δυσάρεστη θέση να έρχεται κάθε τρεις και λίγο και να λέει στους Έλληνες πολίτες: «Παρακαλώ, επειδή η ΔΕΗ έχει υψηλό κόστος και επειδή έχει αναχρονιστικό καθεστώς εργασιακών σχέσεων, ελάτε Έλληνες φορολογούμενοι, και βάλτε το χέρι στην τσέπη». Αν εσείς το ανέχεστε, εμείς δεν το θέλουμε.

Επομένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο, για να απαντήσω και στον κ. Λοβέρδο, κάτω από το οποίο έρχονται οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου εκσυγχρονιστικού για τη ΔΕΗ νομοσχεδίου. Θα μπορούσα να αναφερθώ στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του Συντάγματος, θα μπορούσα να αναφερθώ στο άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας, στο άρθρο 106 για την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας που είναι υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης, δηλαδή να μην αφήσουμε να πέσει κάτω η ενέργεια και η ΔΕΗ, θα μπορούσα να επικαλεστώ και άλλες διατάξεις τις οποίες επικαλέστηκαν άλλοι ομιλητές προηγουμένως.

Θέλω, όμως, να προχωρήσω παραπέρα για να σας πω –επειδή επικαλείστε ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες και υπάρχει σχετική παραβίαση ρυθμίσεων του Συντάγματος- ότι ξεχνάτε κάτι βασικό, ότι δεν είναι όμοια ρύθμιση για όμοια πράγματα. Εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο γι’ αυτούς που θα προσληφθούν, δεν είναι από εδώ και πέρα, δεν είναι θέμα χρονισμού, είναι μία άλλου είδους διαδικασία που εισάγεται συνολικά στη ΔΕΗ. Επομένως, έχουμε ανόμοιες ρυθμίσεις για ανόμοια πράγματα, γιατί, από εδώ και πέρα, η ΔΕΗ ανοίγει συνολικά και οριζόντια ένα άλλο κεφάλαιο, προκειμένου να μείνει όρθια, να αντέξει στον ανταγωνισμό και να μην επιβαρύνει κι άλλο τους Έλληνες καταναλωτές, που κάποιος πρέπει να τους σκεφτεί.

Θα μου πείτε: «Αυτά είναι δικές σας θεωρίες». Έχω εδώ όχι μία και δύο, αλλά οκτώ αποφάσεις του Αρείου Πάγου, που θεωρώ ότι εν πάση περιπτώσει κάποιος πρέπει να τις λάβει υπ’ όψιν του. Έχω την απόφαση 567/1986, την απόφαση 642/1988, την απόφαση 458/1993, την απόφαση 393/1999, την απόφαση 515/2001, την απόφαση 543/ 2004, την απόφαση 595/2006, την απόφαση 421/2007. Τι λένε αυτές οι αποφάσεις; Ενδεικτικά θα σταθώ σε τρία παραδείγματα. Οι αποφάσεις 595/2006 και 527/2004 λένε: «Διαφοροποιήσεις στις αμοιβές, όταν αυτές επιβάλλονται από νομοθετικές ρυθμίσεις, επιτρέπονται όταν επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος». Αυτό που σας είπε ο κ. Πλεύρης και ο κ. Λιβανός. Οι αποφάσεις 543/2004 και 1023/1989 λένε: «Διαφοροποιήσεις επιτρέπονται μεταξύ υπαλλήλων οι οποίοι έχουν προσληφθεί σε διαφορετικούς χρόνους και υπό άλλες συνθήκες». Η απόφαση 642/1988 λέει: «Διαφοροποιήσεις επιτρέπονται, επίσης, όταν επιβάλλονται από την ανάγκη αναδιοργάνωσης της επιχείρησης». Τι χρείαν έχομεν μαρτύρων;

Σας διάβασα οκτώ διαφορετικές αποφάσεις, σε διαφορετικούς χρόνους και στα πλαίσια του παρόντος Συντάγματος, του Αρείου Πάγου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας. Τις λαμβάνουμε υπ’ όψιν ή δεν τις λαμβάνουμε;

Δεν θα σταματήσω εδώ, όμως. Θέλω να αναφερθώ και στην Επιστημονική Επιτροπή της Βουλή, η οποία έχει συντάξει μία θετική σε γενικές γραμμές έκθεση για το νομοσχέδιο, για να αναφερθώ σε μία παρατήρηση που αναφέρεται στη συλλογική αυτονομία και στη συνδικαλιστική ελευθερία, υπονοώντας η Επιτροπή της Βουλής ότι εμείς μπορεί να μην επιτρέψουμε χωριστή συλλογική σύμβαση στους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους. Κάθε άλλο. Ούτε μπορούμε, ούτε έχουμε σκοπό να το κάνουμε. Πώς θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά; Αυτό το έχουμε εξηγήσει και επομένως θέλω να είναι απολύτως σαφές. Χωριστή και διαφορετική συλλογική σύμβαση, η οποία δεν θα διασφαλίζει τη μονιμότητα, ναι, μπορεί να υπογραφεί.

Θέλω, όμως, να συνεχίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν είναι ένα και δύο τα στοιχεία. Όσο έψαχνα χθες όταν έμαθα ότι πρόκειται να υποβληθεί ένσταση αντισυνταγματικότητας, έβρισκα το ένα μετά το άλλο.

Έχουμε νόμο το 2006 για τον ΟΤΕ, ο οποίος νόμος θέτει τις βάσεις για ένα τέτοιο καθεστώς σαν κι αυτό που συζητάμε σήμερα. Και ας συγκρίνουμε τη ΔΕΗ με τον ΟΤΕ και να θυμηθούμε πού ήταν η ΔΕΗ πριν από κάμποσα χρόνια και πού ήταν ο ΟΤΕ. Όλοι εδώ ήμασταν και όλοι θυμόμαστε ότι τότε η ΔΕΗ ήταν σε καλύτερη μοίρα από τον ΟΤΕ. Σήμερα, όμως, ο ΟΤΕ πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ενώ για τη ΔΕΗ χρειάζεται να κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις. Διότι η ΔΕΗ έπεσε θύμα του κρατισμού και του λαϊκισμού, γι’ αυτό.

Υπάρχει νόμος του 2011 για τον ΟΑΣΑ. Στη συγχώνευση του ΟΑΣΑ, που έγινε τότε, οι εργαζόμενοι εντάσσονται στην καινούργια εταιρεία με διαφορετικά καθεστώτα. Υπάρχει η συλλογική σύμβαση του ΟΤΕ του 2017 και του 2018 που επιτρέπει, προφανώς και με υπογραφή των εργαζομένων, διαφορετικά καθεστώτα. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν τότε κυβέρνηση και ποια ήταν Υπουργός Εργασίας το 2017 και το 2018.

Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο το οποίο το άφησα ως κερασάκι της τούρτας για το τέλος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από αυτά που σας είπα -και ξέρω πόσο καλόπιστα με αντιμετωπίζετε, γι’ αυτό υποθέτω ότι ήδη έχετε πειστεί, αν, όμως, υπάρχει κάποιος που ενδεχομένως έχει μία κακοπιστία απέναντί μου, που ξαναλέω ότι δεν το πιστεύω- έχω εδώ ένα έγγραφο, το οποίο γράφει απ’ έξω: «ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Καινοτομία – Ανάπτυξη – Περιβάλλον», είναι το logo της επιχείρησης, «Κανονισμός Εργασίας ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ». Σχέδιο μετά από το Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Ιουλίου 2017, το οποίο εγκρίθηκε και είναι κανονισμός της επιχείρησης.

Πηγαίνατε παρακαλώ στο άρθρο 24 για την καταγγελία σύμβασης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες αυτό που θεσπίζουμε σήμερα εμείς για όλη τη ΔΕΗ. Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά που είπατε προηγουμένως για την ένσταση αντισυνταγματικότητας να πάτε να τα πείτε, όχι αλλού, στην ίδια τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Να σας πει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αν αυτά που λέω τώρα για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι αλήθεια ή όχι. Και τότε θα διαπιστώσετε, γιατί εμένα μου τα έχουν πει συνδικαλιστές της ΔΕΗ και τα βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια, ότι αυτό για το οποίο μάς καταγγέλλετε για το σύνολο της ΔΕΗ, το κάνατε πράξη εσείς για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω. Το πράγμα είναι νομίζω παραπάνω από καθαρό. Θέλω όλοι μας, επειδή εδώ είμαστε υπόλογοι απέναντι στη συνείδησή μας και είμαστε αντιπρόσωποι του Έθνους, θέλω όλοι να φανταστούμε εάν γυρίσουμε απόψε σπίτια μας και έχουμε κάνει δεκτή την αίτηση αντισυνταγματικότητας και δεν έχουμε ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο -να σκεφτείτε όλοι σας παρακαλώ, γιατί εκτός από κόμματα υπάρχει και η πατρίδα μας- ποια θα είναι η κατάσταση στη ΔΕΗ, ποια θα είναι η κατάσταση στη μετοχή της ΔΕΗ, ποια θα είναι η κατάσταση στις τράπεζες, ποια θα είναι η κατάσταση στην εθνική οικονομία, ποιο θα είναι το μέλλον του τόπου.

Εμείς στηρίζουμε αυτό το νομοσχέδιο επειδή στηρίζουμε μια Ελλάδα ευρωπαϊκή, μια Ελλάδα σύγχρονη, που υπηρετεί όλες τις κοινωνικές τάξεις και που προφανώς στο κέντρο της προσοχής της έχει τους πιο αδύναμους και τους εργαζόμενους, που χωρίς υγιείς επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξουν. Στηρίζουμε, λοιπόν, τη ΔΕΗ για να στηρίξουμε και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ.