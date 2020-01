Προσφυγικό: Η εναλλακτική της ΠΕΔ Κρήτης για τη φιλοξενία προσφύγων

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση – Εμμένει στο «όχι» για τη δημιουργία κλειστών κέντρων στο νησί

Στη σκιά της απόφασης της Κυβέρνησης για την επανίδρυση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, πραγματοποιείται η συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα.

Η εν λόγω απόφαση κρίνεται θετικά από την ΠΕΔ Κρήτης, η οποία εξέφρασε – μεταξύ άλλων – και τους φόβους της για τις νέες διόδους έλευσης προσφύγων που, ενδεχομένως, θα «ανοίξουν», αυτή τη φορά από το Νότο.

Σημειώνεται πως η ΠΕΔ Κρήτης εμμένει στο «όχι» της για τη δημιουργία κλειστών κέντρων στο νησί.

Εναλλακτικά, λοιπόν, μέσω ενημερωτικής ανακοίνωσης, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Κουράκης και η οποία διανεμήθηκε στην αρχή της συνεδρίασης, η ΠΕΔ αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα – συνέχει του (ήδη υπάρχοντος) προγράμματος ESTIA, ονομαζόμενο ΗΛΙΟΣ.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ανακοίνωση, περιοχή εφαρμογής του ΗΛΙΟΣ προγράμματος θεωρείται ολόκληρη η Κρήτη (και τα χωριά) και το εν λόγω πρόγραμμα αφορά 180 άτομα ηλικίας από 18 έως 64 ετών, με σκοπό την ομαλή ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία.

Στην ίδια ανακοίνωση η ΠΕΔ κάνει λόγο και για το ζήτημα των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, μόνο με τη δημιουργία δομών φιλοξενίας ανήλικων, δυναμικότητας, περίπου, 30 ατόμων η κάθε μία και οι οποίες θα είναι καταλλήλως στελεχωμένες από το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για τη φροντίδα των ανηλίκων.

Αναλυτικά, η ενημερωτική ανακοίνωση της ΠΕΔ για το προσφυγικό στην Κρήτη:

«Το πρόγραμμα ESTIA υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθει της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κρήτη η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου με ομάδα συνεργαζόμενων φορέων (Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ και Σύμπραξη Φορέων Χανίων). Προηγήθηκε απόφαση της ΠΕΔ Κρήτης και συμφωνία με το Υπουργείο για φιλοξενία μέχρι 2.000 άτομα.

Περιοχές υλοποίησης του προγράμματος στην Κρήτη είναι οι πόλεις του Ηρακλείου, της Σητείας, του Γαζίου και των Χανίων. Σήμερα, οι θέσεις που παρέχονται για τους ευάλωτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες είναι 1.100, ενώ οι φιλοξενούμενοι αγγίζουν τα 860 άτομα.

Οι υπηρεσίες που τους παρέχονται:

Παροχή κατοικίας

Εξοπλισμός κατοικίας

Ψυχοκοινωνική στήριξη

Διασύνδεση με Δημόσιες Υπηρεσίες

Μέχρι την εκδίκαση των υποθέσεών τους, οι αιτούντες άσυλο π0αραμένμουν στο πρόγραμμα ESTIA. Μετά την επίδοση παροχής ασύλου ξεκινούν οι διαδικασίες απένταξής τους από το πρόγραμμα. Ποσοστό άνω του 70% εξ’ αυτών αναχωρούν από την Ελλάδα με προορισμούς, κυρίως, τη Γερμανία και, δευτερευόντως, χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Το 2020 είναι η τελευταία χρονιά χρηματοδότησης του ESTIA από τα έκτακτα κονδύλια της Ε.Ε., επομένως και υλοποίησης του από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Από το 2021 και έπειτα θα χρηματοδοτείται από τους τακτικούς προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα έχει εξασφαλισμένους πόρους μέχρι το 2027. Σταδιακά, λοιπόν, από το 2021 η διαχείριση του ESTIA θα περάσει από την Ύπατη Αρμοστεία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σε άλλες κρατικές δομές.

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, το 2020, οι θέσιες του ESTIA θα ανέλθουν από τις 25.000 στις 40.000.

Συνέχεια του ESTIA θεωρείται το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, που υλοποιείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και χρηματοδοτείται από το Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Στην Κρήτη φορέας υλοποίησης είναι ο ΔΟΜ με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ (η σύμβαση θα υπογραφεί εντός Ιανουαρίου).

Περιοχή εφαρμογής του προγράμματος θεωρείται ολόκληρη η Κρήτη (και τα χωριά) και αφορά 180 άτομα ηλικίας από 18 έως 64 ετών. Πρόκειται για πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ομαλή ένταξη των ωφελούμενων στην κοινωνία.

Δράσεις του – μεταξύ άλλων – είναι:

Βοήθεια των προσφύγων στην αναζήτηση, εύρεση και εκμίσθωση κατοικιών (παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας)

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού: θα πραγματοποιηθούν προγράμματα εξάμηνης διάρκειας με δυνατότητα πιστοποίησης γλωσσομάθειας

Φύλαξη παιδιών, από 2,5 έως 7 ετών, κατά τη διάρκεια της κατάρτισης

Στήριξη για την εύρεση εργασίες

Παροχή επιδόματος για 6 έως 12 μήνες από το ΔΟΜ

Στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη των ωφελούμενων και η συνέχιση της πορείας τους με αίσθημα ανεξαρτησίας και αυτενέργειας.

Για τα ασυνόδευτα ανήλικα η ΠΕΔ Κρήτης έχει εκφραστεί θετικά με αλλαγές, όμως, που πρέπει να γίνουν στο σύστημα διαχείρισης και έχει καταθέσει τις προτάσεις της στο Υπουργείο. Παρά το ότι δεν υπάρχει εξέλιξη, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να καταθέσουν πρόταση για τη δημιουργία 2-3 δομών φιλοξενίας ανήλικων, δυναμικότητα – περίπου – 30 ατόμων η κάθε μία.»ΠΗΓΗ neakriti.gr