Πρώτα τα ελληνικά ξενοδοχεία στην ικανοποίηση των πελατών στην Μεσόγειο – Στις πρώτες θέσεις η Κρήτη!

Σε ποια περιοχή είναι τα ξενοδοχεία με την καλύτερη επίδοση

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελλάδα κατακτά την πρώτη θέση, μεταξύ όλων των ανταγωνιστριών χωρών στη Μεσόγειο, αναφορικά με την ικανοποίηση των πελατών από τα ξενοδοχεία, σύμφωνα με τον δείκτη ποιότητας ξενοδοχείων GRI, που δημοσιοποίησε το INSETE Intelligence. Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87,1%, βεντιώνοντας μάλιστα το ποσοστό σε σχέση με το 2018, που ήταν 86,3. Στη δεύτερη θέση για το 2019 βρέθηκε η Κροατία με 85,5%, ενώ ακολουθούν η Κύπρος και η Ισπανία με 85,3% και 85,0% αντίστοιχα. Έπεται η Ιταλία με 84,2% και ακολουθεί η Τουρκία με 82,3%. Στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 79,0%.

Στους επιμέρους δείκτες (καθαριότητα, φαγητό-ποτό, τοποθεσία, εξυπηρέτηση, σχέση ποιότητας-τιμής και διασκέδαση) της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της για το έτος 2019, η εικόνα έχει ως εξής: Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 90,3% και ακολουθούν η Κύπρος με 89,3% και η Ιταλία με 89,1%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 87,7% και ακολουθούν η Κροατία με 86,8% και η Τουρκία με 86,1%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γαλλία με 82,0%. Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 86,8% και στη δεύτερη θέση η Ελλάδα με 83,9%. Ακολουθούν η Τουρκία και η Ιταλία με 83,1% και 82,6% αντίστοιχα. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 82,1%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κροατία με 79,4% και η Γαλλία με 75,0%. Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 89,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 88,3% και στην τρίτη θέση η Κύπρος με 88,0%. Η Γαλλία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 87,0%, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 86,8% και την Ελλάδα με 86,6%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Κροατία με 86,2%. Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 88,8% και στη δεύτερη θέση η Κύπρος με 87,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 86,3%, στην τέταρτη θέση η Τουρκία με 86,0% και στην πέμπτη η Ιταλία με 85,9%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κροατία με 81,0% και η Γαλλία με 80,2%. Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 85,6% και ακολουθούν η Τουρκία με 85,2% και η Ελλάδα με 84,4%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 81,5% και ακολουθεί η Ισπανία με 81,4%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Κροατία με 79,8% και η Γαλλία 77,5%.

Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 84,8%. Ακολουθούν η Ελλάδα με 83,6% και η Ιταλία με 83,1%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 82,3% και στην πέμπτη θέση η Ισπανία με 81,8%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Γαλλία με 77,6% και η Κροατία 75,1%.

Ως προς τη διασκέδαση, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 83,6% και ακολουθεί η Κύπρος με 80,7% ενώ οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται κάτω από το 80,0%. Ειδικότερα: η Ελλάδα με 77,6%, η Ισπανία και η Ιταλία με 77,2% και 77,1% αντίστοιχα και η Κροατία με 76,8%.

​Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας ανά κατηγορία αστεριών

Το 2019 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης για την Ελλάδα ήταν 87,1% όπως προαναφέρθηκε. Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν την υψηλότερη βαθμολογία με 89,7%. Το GRΙ ήταν 87,1% για τα ξενοδοχεία 4 αστέρων και 86,6% για τα 3 αστέρων, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 86,0%. Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 5 αστέρων με 91,7% και ακολουθεί η κατηγορία 1-2 αστέρων με 92,1%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 3 αστέρων με 89,4% και στην τελευταία θέση τα ξενοδοχεία 4 αστέρων με 89,1%. Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα 91,0% και στη δεύτερη θέση η Αττική με 89,1%. Ακολουθούν η Κρήτη με 85,5%, η Πελοπόννησος 85,1% και η Κεντρική Μακεδονία με 84,2%.

Στην έκτη θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο με 83,4% και στην έβδομη θέση τα Δωδεκάνησα με 82,6%. Χαμηλότερα βρίσκονται οι Κυκλάδες και τα Ιόνια Νησιά με 82,5% και 81,3% αντίστοιχα ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Θεσσαλία με 80,5%.

Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με 96,0% και ακολουθούν η Θεσσαλία και οι Κυκλάδες με 92,7% και 92,2% αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 91,1%. Οι υπόλοιπες γεωγραφικές ενότητες έχουν χαμηλότερες βαθμολογίες (κάτω από 90,0%). Στην πέμπτη θέση η Στερεά Ελλάδα με 89,3%, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος με 88,3%, η Αττική με 87,8%, η Κεντρική Μακεδονία με 86,5% και η Κρήτη με 85,9%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με τα Ιόνια Νησιά με 84,8%. Τέλος, ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο με 84,3% και τα Δωδεκάνησα με 84,2%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με 95,9%, στη δεύτερη θέση η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 93,7% και στην τρίτη οι Κυκλάδες με 92,9%. Ακολουθούν η Θεσσαλία με 90,5% και η Κρήτη με 89,7%. Στην έκτη θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο με 89,1%, στην έβδομη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 88,8%, στην όγδοη θέση η Στερεά Ελλάδα με 88,7%, στην ένατη θέση η Κεντρική Μακεδονία με 88,0% ενώ η δεκάδα συμπληρώνεται με την Αττική με 87,8%. Στις τελευταίες θέσεις ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 87,5% και τα Ιόνια Νησιά με 85,9%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 93,9% και ακολουθούν η Ήπειρος με 89,6%, οι Κυκλάδες με 89,0%, η Θεσσαλία με 88,2% και η Κεντρική Μακεδονία με 85,4%. Στην έκτη θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα με 85,1% αντίστοιχα και ακολουθεί η Κρήτη με 85,0%. Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Πελοπόννησο με 84,5% και τα Δωδεκάνησα με 83,4%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά με 81,8% και η Αττική με 81,7%.

Στην κατηγορία δωματίου την πρώτη θέση κατέχει η Ήπειρος με 92,9%, τη δεύτερη θέση η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 91,2% και την τρίτη θέση οι Κυκλάδες με 89,7%.Aκολουθούν η Στερεά Ελλάδα με 86,2% και η Θεσσαλία με 86,1%. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 85,3%, στην έβδομη θέση η Κεντρική Μακεδονία με 83,8% ενώ ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο με 83,6% και η Κρήτη με 83,5%. Χαμηλότερες βαθμολογίες, στην κατηγορία δωμάτιου κατέγραψαν τα Δωδεκάνησα και η Αττική με 82,1% αντίστοιχα και τα Ιόνια Νησιά με 80,6%. Ως προς τη διασκέδαση στην πρώτη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 88,4%, στη δεύτερη θέση οι Κυκλάδες με 86,1% και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κρήτη με 78,1%. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 77,4%, τα Ιόνια Νησιά και τα Δωδεκάνησα με 77,1% και 77,0% αντίστοιχα. Χαμηλότερα βρίσκονται η Θεσσαλία με 73,0% και το Βόρειο Αιγαίο με 67,3%.

