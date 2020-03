Προτάσεις για δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου που είμαστε στο σπίτι

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, αγαπητοί γονείς,

Αυτές οι μέρες είναι δύσκολες για όλους μας!

Είναι μεγάλο το άγχος και η ανασφάλεια για το πότε θα λήξει η «έκτακτη κατάσταση». Είναι μεγάλη η αγωνία για τα βάρη που φορτώνονται στο λαό μας, μια και η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα τη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων! Οι μονόπλευρες εκκλήσεις των κυβερνητικών παραγόντων για «ατομική ευθύνη» δεν μπορούν να κρύψουν τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Δυναμώνουμε τη φωνή μας – Ενισχύουμε την αλληλεγγύη!!

Εμείς οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί στα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια όλης της χώρας βιώνουμε μαζί με τους μαθητές μας και τους γονείς τους την αγωνία και την ανασφάλεια για την πρόοδο των παιδιών, γιατί τις επιπτώσεις που θα έχει στα ίδια τα παιδιά το μακρόχρονο κλείσιμο των σχολείων, για τις δυσκολίες που προκύπτουν από την απότομη διακοπή της κοινωνικής συναναστροφής των παιδιών. Πράγματι οι καταστάσεις είναι πρωτόγνωρες.

Με την αίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος, με επίγνωση του παιδαγωγικού μας ρόλου όλες αυτές τις μέρες με κάθε τρόπο θα βρεθούμε δίπλα στους μαθητές μας, θα τους στηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε αυτό κάναμε όλα τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Οι μέρες που είμαστε μέσα στο σπίτι είναι σίγουρα δύσκολες…όμως μπορούν να γίνουν και αρκετά δημιουργικές!

Διαδίδουμε παντού αισιόδοξο μήνυμα!!

Διαβάζουμε ένα καλό βιβλίο, βλέπουμε μια καλή ταινία ή μια ενδιαφέρουσα σειρά στην τηλεόραση, παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια που ακονίζουν το μυαλό, φτιάχνουμε όμορφες κατασκευές…και φυσικά φρεσκάρουμε τα μαθήματά μας..!

Παρακάτω δίνεται μια ενδεικτική λίστα με βιβλία, ταινίες και δημιουργικές δραστηριότητες για αξιοποίηση. Αναμένουμε τις προτάσεις και τις γνώμες σας ώστε να διευρυνθεί το υλικό. Τα βιβλία μπορούν να παραγγελθούν από ηλεκτρονικά καταστήματα ή να ανταλλαχθούν (πάντα τηρώντας τα μέτρα που προτείνουν οι γιατροί) με άλλους γονείς που τα έχουν. Επιμένουμε στο αίτημα για λειτουργία εκπαιδευτικής τηλεόρασης στην οποία μπορούν να προβληθούν οι ταινίες που προτείνουμε και ακόμα περισσότερες.

Επίσης, το περιοδικό «κόκκινο Αερόστατο» μπορεί αυτές τις μέρες να αποτελέσει την καλύτερη συντροφιά για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου από τα παιδιά και τους γονείς τους στο σπίτι.

Οι σελίδες όλων των τευχών του περιοδικού είναι γεμάτες από ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα, για τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Από τεύχος σε τεύχος, τα τελευταία 2,5 χρόνια, η θεματολογία του περιοδικού περιλαμβάνει ζητήματα επικαιρότητας, ιστορικών επετείων αλλά και θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων και των ερωτημάτων που μπορεί να έχουν τα παιδιά αυτών των ηλικιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το αφιέρωμα για τη “θαυμαστή ιστορία του ανθρώπου από την αρχή”, στο οποίο το παιδί μαθαίνει την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, το αφιέρωμα “η γνώση είναι δύναμη”, για μια καλύτερη γνωριμία με τα γνωστικά αντικείμενα των μαθηματικών, της γλώσσας, της ιστορίας, των φυσικών επιστημών και της μουσικής, το αφιέρωμα για το ανθρώπινο σώμα και πολλά ακόμα. Τα περισσότερα από τα θέματα συνοδεύονται από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Τα παιδιά μέσα από κατασκευές, πρωτότυπες χειροτεχνίες, γρίφους, ασκήσεις και παιχνίδια εμπεδώνουν τα θέματα που έχουν προηγουμένως αναπτυχθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, για παλιότερα τεύχη του περιοδικού που μπορεί να λείπουν από κάποιο σπίτι, αλλά και για επιπλέον προτάσεις για τη θεματολογία και τον τρόπο αξιοποίησής της από τους γονείς και τα παιδιά τους, μπορεί κανείς να απευθυνθεί στο kokkinoaerostato@gmail.com, όπου θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση.

Το υλικό αυτό θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα protaseis.edupame.gr και θα ανανεώνεται συνεχώς. Περιμένουμε τις δικές προτάσεις, σκέψεις και ιδέες για να εμπλουτιστούν οι υπάρχουσες και νέες κατηγορίες στη σελίδα μας.

Βιβλία

Για παιδιά προσχολικής αγωγής

• Εκεί που ο ωκεανός συναντά τον ΟΥΡΑΝO, Aδερφοί Φιν

• Το ΕΛΑΦΟΚΑΡΑΒΟ, Σλέιτερ Ντάσκα

• Δάσκαλος σε ρόδες, Μ. Ανδρικοπούλου

• Λέω να πετάξω, Δ. Μπασλάμ

• Μ’ αυτή τη μπάλα παίζουμε όλοι, Βένιγκερ – Θάρλετ

• Ένα +7, Τζ. Ροντάρι

• Μία άλλη μέρα θα νικήσεις εσύ, Μ. Παπαγιάννη

• Μια φορά και ένας μονόκερος, Blue Beatrice

• Το ψηλότερο βουνό βιβλίων στον κόσμο, Ρ. Μπονίγια

• Πώς να κρύψεις ένα λιοντάρι, Έλεν Στίβενς

• Τα παπούτσια των άλλων, Α. Χαλικιά

• Φίλοι στον λόφο, Λ. Σάρα

• Ζαχρά και Νικόλας, Σ. Πανίδου

• Τι μπορείς να κάνεις με μια ιδέα;, Yamada Kobi

• Τι μπορείς να κάνεις με ένα πρόβλημα; Yamada Kobi

• Μαμά, Ντελφόρζ

• Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο, Αντώνης Παπαθεοδούλου

• Ντενεκεδούπολη, Ευγενία Φακίνου

• Το παραμύθι με τα χρώματα, Α. Κυριτσόπουλος

• Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας, Χ. Μπουκάι

• Καλημέρα Ειρήνη, Φρόσω Χατόγλου

Για μικρά παιδιά με μικρή αναγνωστική εμπειρία

• Τα μαγικά μαξιλάρια, Ευγένιου Τριβιζά

• Λιχουδοχώρα, Τ. Καζαντζίδου

• Η λιχουδοχώρα αλλάζει, Τ. Καζαντζίδου

• 12 μέρες από τη ζωή του Άη Βασίλη, Ε. Κοντόρα

• Παραμύθια για να σπάτε κέφι, Τζάνι Ροντάρι

• Παραμύθια από το τηλέφωνο, Τζάνι Ροντάρι

• Ο κρεμμυδάκης, Τζάνι Ροντάρι

• Ο κρεμμυδάκης και η παρέα του, Τζάνι Ροντάρι

• Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδι, Γ. Σεφέρης

• Η ποδηλάτισσα, Οδ. Ελύτης

• άνθρωπος που φύτευε δέντρα, Z. Zιονό

• Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια, Αγγελική Βαρελά

• Το ψηλότερο μπαλκόνι του κόσμου, Ζωή Βαλάση

• Ξύπνα Ντενεκεδούπολη, Ε. Φακίνου

• Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας, Ντ. Μακ Κι

• Θα σ’ αγαπώ ό, τι κι αν γίνει, Ντέμπι Λιόρι

• Ο κύριος Μπου, Τασούλα Τσιλιμένη

• Το χαρούμενο λιβάδι, Φιλιώ Νικολούδη

• Κι οι ιστορίες μεταναστεύουν, Βαγγέλης Ηλιόπουλος

• Η νύχτα των πυγολαμπίδων, Αλ. Μητσιάλη

• Τα αστέρια που ζήλευαν, Μ. Καρακώστα

• Πού πήγε το φεγγάρι απόψε; Β. Μάστορη

• Το πονεμένο αηδόνι, Μ. Στεφανίδης

• Αχ! Ειρήνη, Γ. Μ. Μαρίνος

• Μη φεύγεις, Μπ. Ρόζεν-Μ. Τσίτας

• Οι τρεις κοσμοναύτες , Ου. Έκο

• Γιατί να είμαι τόσο μικρός; Eun Ju Kim

• Τα φιλαράκια, Μ. Μπλαζεγιόφσκι

• Το παιδί που βρήκε ένα αστέρι, Ρ. Ρώσση-Ζαϊρη

• Μισώ το διάβασμα, Ρ. Μάρσαλ

• Ο μικρός Ντουπ, Ε. Μάρρα

• Η οικογένεια του ήλιου, Λότη Πετροβιτς –Ανδριτσοπούλου

• Το δέντρο που έδινε, Σίλβερστάιν Σελ

• Το γαϊτανάκι, Ζωρζ Σαρρή

• Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές, Πάνος Χριστοδούλου

• Η θαυμαστή ιστορία του ανθρώπου από την αρχή, Τζ.Ροντάρι

Για μεγάλα παιδιά

• Τα γενέθλια, Ζωρζ Σαρρή

• Τα Χέρια, Ζωρζ Σαρρή

• Οι νικητές, Ζωρζ Σαρή

• Όταν ο ήλιος, Ζωρζ Σαρή

• Ε.Π., Ζώρζ Σαρή

• Ο θησαυρός της Βαγίας, Ζωρζ Σαρή

• Τα στενά παπούτσια, Ζωρζ Σαρή

• Ρωτώ και μαθαίνω, Έλλης Αλεξίου

• Ήθελε να τη λένε κυρία, Έλλη Αλεξίου

• Το Γ’ Χριστιανικό Παρθεναγωγείο, Έλλη Αλεξίου

• Γεια σου, φίλε, συλλογή διηγημάτων

• Ένα – ένα – τέσσερα, Βούλα Μάστορη

• Κάτω από την καρδιά της, Βούλα Μάστορη

• Ψίθυροι αγοριών, Βούλα Μάστορη

• Στο Γυμνάσιο, Βούλα Μάστορη

• Ρεπορτάζ για ένα ζεστό Νοέμβρη, Δημ. Ραβάνη – Ρεντή

• Παιδιά της Αθήνας, Δημ. Ραβάνη – Ρεντή

• Κοντά στις ράγες, Άλκη Ζέη

• Το καπλάνι της βιτρίνας, Άλκη Ζέη

• Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, Άλκη Ζέη

• Η μωβ ομπρέλα, Άλκη Ζέη

• Ο ψεύτης παππούς, Άλκη Ζέη

• Οι περιπέτειες του Τομ Σόγιερ, Μ. Τουέιν

• Η Κάτι του τελευταίου θρανίου, Μαρία Χαλάσι

• Και η θάλασσα ήταν τόσο κοντά, Ραβάνη Ρεντή

• Οι τρεις σωματοφύλακες, Α. Δουμά

• Το κάλεσμα της άγριας φύσης, Τ. Λόντον

• Ένα δέντρο στην αυλή μας, Μαρούλα Κλιάφα

• Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα, Μ. Λουντέμης

• Ο μικρός πρίγκιπας, Antoine de Saint – Exupéry

• Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, Ιούλιος Βερν

• Οι περιπέτειες του Χακ Φιν, Mark Twain

• Ο γέρος και η θάλασσα, Ε. Χέμινγουεϊ

• Δον Κιχώτης, Μ. Θερβάντες

• Ο Ρομπέν των δασών

• Οι άθλιοι, Β. Ουγκώ

• To ερωτευμένο σύννεφο, Ν. Χικμέτ

• Το σχολείο, Αρ. Γκαϊντάρ

• Άνθρωπος αυτός ο γίγας, Ιλίν & Σεγκάλ

• Ποιος θα γράψει για τον σκύλο μας, Λότη Πετροβιτς- Ανδριτσοπούλου

• Τρελοβάπορο χωρίς τιμόνι, Γαλατεια Γρηγοριάδου Σουρέλη

• Ο Μικρός δραπέτης Χάρης Σακελλαρίου

• μικρός Νικόλας, Γκ. Ρενέ

• Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα, Μαρκ Χάντον

Ποίηση

• Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, Τ. Λειβαδίτης

• Πρωινό Άστρο, Γ. Ρίτσος

• Ειρήνη, Γ. Ρίτσος

• Κυκλάμινο, Γ. Ρίτσος

• Η Μαρίνα των βράχων, Οδ. Ελύτης

• Η μπαλάντα του κυρ Μέντιου, Κ. Βάρναλης

• Ιθάκη, Κ. Καβάφης

Ταινίες

Για μικρά παιδιά

• Τα μυαλά που κουβαλάς

• Το αγόρι και ο κόσμος

• Αζούρ και Ασμάρ

• Σκρουτζ

• Ο μικρός Νικόλας

• Το κόκκινο μπαλόνι

• Το τρίο της Belleville

• Το δέντρο που έδινε

• Ένα δέντρο μια φορά

• Πάντινγκτον 1 και 2

• Up ( Ψηλά στον ουρανό)

• Coco

• Ο μικρός Νικόλας

• Το κόκκινο μπαλόνι

Για μεγάλα παιδιά

• Το αγόρι με τις ριγέ πιτζάμες

• Η κλέφτρα των βιβλίων

• Το καναρινί ποδήλατο

• Το ημίχρονο του θανάτου

• Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ

• Ο πόλεμος των κουμπιών

• Η ζωή είναι ωραία

• 400 χτυπήματα

• Τα παιδιά της χορωδίας

• Οικογένεια Μπελιέ

• Ο δικτατορας ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ

• Crouds

• Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται

• Τσάρλι Τσάπλιν

• Το άλογο του πολέμου (αντιπολεμικό)

• Newsies (δεν κυκλοφορεί με ελληνικούς υπότιτλους, το έχουμε φτιάξει εμείς και μπορούμε να το στείλουμε / ανεβάσουμε όπου θέλετε)

Video

• Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος (YouTube )

• Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η επιστήμη (YouTube )

• Ο θαυμαστός κόσμος των ζώων (YouTube)

• Βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση για την επίδραση του λαϊκού κινήματος στο ελληνικό ποδόσφαιρο (υπάρχει με αυτόν τον τίτλο στο youtube)

• Παρουσίαση σε ppt της ΟΓΕ για την 8η Μάρτη προς μαθητές

• Φλινστοουνς

• Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι

• Εθνικό θέατρο Αρχείο on line Παραστάσεις http://www.nt-archive.gr/

• Παραστάσεις Καραγκιόζη on line https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/karagkiozis.html?m=1

• http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria_list.asp (Μικρός αναγνώστης)

• https://www.openbook.gr/mikros-anagnostis/

• Παιδικά παραμύθια και ιστορίες – ebook https://www.helppost.gr/free/ebooks/paidika-paramithia-istories-online/

• Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας https://www.youtube.com/watch?v=pHI1m3yTvEE

• Λέω να πετάξω (με αφορμή το βιβλίο) https://www.youtube.com/watch?v=Z5Ira9mqtt0

Παιχνίδια & Κατασκευές

• https://www.infokids.gr/8-drastirio¬tites-gia-na-apasxolisete-d/

• http://krokotak.com/

• https://pin.it/4AGb4Nl

• https://pin.it/2FwLtx5

• https://pin.it/SHTZAUf

• https://pin.it/2StHcPB