Πύρινη κόλαση στην Εύβοια: Μέσα στα χωριά Μακρυμάλλη – Κοντοδεσπότι οι φλόγες – Νέο μέτωπο στην Ιστιαία

Ανεξέλεγκτη καίει η φωτιά που μαίνεται από τα ξημερώματα της Τρίτης στην Εύβοια και πλέον οι φλόγες έχουν φτάσει μέσα στα χωριά Μακρυμάλλη και Κοντοδεσπότι. Οι προσπάθειες των πυροσβεστών είναι υπεράνθρωπες, ωστόσο τα πολλαπλά μέτωπα που έχουν ξεσπάσει δυσχεραίνουν το έργο τους. Σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη, ξέσπασε και νέα φωτιά, αυτή τη φορά στην Καταστανιώτισσα Ιστιαίας.Η πυρκαγιά έχει μπει στα χωριά Μακρυμάλλη και Κοντοδεσπότι, οι περίπου 300 κάτοικοι των οποίων έχουν εκκενώσει την περιοχή από νωρίς το μεσημέρι. Ωστόσο, προβλήματα αντιμετωπίζουν και ο οικισμός Πλατάνα και Σταυρός, για τους οποίους δόθηκε επίσης εντολή εκκένωσης.

Αυτή τη στιγμή μάχη δίνεται ώστε να μην φτάσει η φωτιά -η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τα πρώτα σπίτια- στο χωριό Ψαχνά, με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής να δηλώνει στο One Channel πως τα μηχανήματα επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπυρική ζώνη. Την ίδια ώρα, οκτώ κάτοικοι έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία της περιοχής λόγω αναπνευστικών και κινητικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν.Την ίδια ώρα, οκτώ κάτοικοι έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία της περιοχής λόγω αναπνευστικών και κινητικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν.Η περιοχή έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε από τη χώρα μας βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Στο αίτημα ανταποκρίθηκαν άμεσα και αεροπλάνα από Κροατία και Ιταλία ξεκινούν για Ελλάδα.

Οι δυνάμεις στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή όσο μπορούν λόγω του πυκνού καπνού και το ύψος της φλόγας. Τα εναέρια πετούν ψηλά και ουσιαστικά οι ρίψεις νερού από τόσο ψηλά που επιχειρούν τα πληρώματα δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Λόγω της μεγάλης σοβαρότητας της κατάστασης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα και επιβλέπει από το Μέγαρο Μαξίμου την τιτάνια επιχείρηση των δυνάμεων. Κατά τις 18:30 μάλιστα, θα επισκεφτεί το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι.

Νέο μέτωπο στην Καστανιώτισσα

Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Καστανιώτισσα Ιστιαίας στην Εύβοια. Στο σημείο βρίσκονται 35 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ελικόπτερο και οκτώ αεροσκάφη.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση, δεν απειλείται η κοινότητα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.Πάντως, μιλώντας στο One Channel, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, έκανε λόγο για καλύτερη εικόνα στο μέτωπο.Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής στο One Channel: Ζημιές σε σπίτια στο χωριό Μακρυμάλλη

Ζημιές έχουν προκληθεί σε σπίτια στο χωρίο Μακρυμάλλη στην Εύβοια, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, ο οποίος μίλησε στο One Channel. Ωστόσο δεν είναι ακόμα γνωστό το μέγεθος των ζημιών καθώς προέχει πρώτα η φωτιά τα τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή ενώ επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 75 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», εναέρια μέσα που περιοδικά επιχειρούν και 1 συντονιστικό ελικόπτερο.Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «προέχει η απομάκρυνση των πολιτών και θα δοθεί μεγάλη μάχη για να μην περάσει σε κατοικημένες περιοχές και κινδυνέψουν άνθρωποι».

Το έργο των εναερίων δυνάμεων είναι δύσκολο λόγω των ανέμων αλλά και λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί από τις φωτιές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ορατότητα.

Δραματικές ώρες – Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Οι καμπάνες από τις εκκλησίες στα χωριά Μακρυμάλλη και Κοντοδεσπότι είχαν αρχίσει να χτυπούν από νωρίς το μεσημέρι, ενώ οι κάτοικοι οι οποίοι είχαν ενημερωθεί από νωρίς για πιθανή εκκένωση εγκατέλειψαν τα χωριά προκειμένου να μεταβούν σε ασφαλή σημεία.

Τόσο οι πυροσβέστες όσο και οι αστυνομικοί μαζί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης δίνουν εντολές προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα. Ασθενοφόρα βρίσκονται στην περιοχή για κάθε ενδεχόμενο, ενώ πολλά πεζοπόρα τμήματα βρίσκονται εντός των οικισμών όπου κάνουν τιτάνιες προσπάθειες.

«Τα παρατάμε όλα και φεύγουμε» τόνισε στο One Channel κλαίγοντας κάτοικος της περιοχής η οποία εγκατέλειψε το χωριό Κοντοδεσπότι. Οι κάτοικοι αμέσως μετά την εντολή εκκένωσης των δύο χωριών από τις Αρχές, μαζί με τις οικογένειές τους μπήκαν σε αυτοκίνητα των δήμων και της περιφέρειας ή απομακρύνθηκαν από το σημείο με δικά τους Ι.Χ.

Μόνο φωτιά και καπνοί

Επίσης, η ιερά μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο χωριό Μακρυμάλλη, εκκενώθηκε άμεσα με αποτέλεσμα να μην κινδυνέψει κανένας μοναχός. Ο γέροντας Ιάκωβος που μίλησε αποκλειστικά στο One Channel, είπε οι μοναχοί έχουν μεταφερθεί στα Ψαχνά, ενώ το μοναστήρι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, η ατμόσφαιρα είναι αποπληκτική, ενώ δεν μπορεί κάποιος να δει τίποτα παρά μόνο τη φωτιά και τους καπνούς.

Το μοναστήρι βρίσκεται μέσα στη δασική περιοχή του χωριού Μακρυμάλλη, η οποία είναι δύσβατη, ωστόσο, μέχρι ώρας έχει διαφύγει τον κίνδυνο.Οκτώ άτομα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με το One Channel, στα νοσοκομεία της περιοχής έχουν μεταφερθεί οκτώ άτομα.

Δύο εξ’ αυτών με αναπνευστικά προβλήματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, ενώ έξι ακόμη άτομα αντιμετώπισαν κινητικά προβλήματα την ώρα της εκκένωσης, με αποτέλεσμα να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται το νοσοκομείο Χαλκίδας και τα Κέντρα Υγείας της περιοχής, εξαιτίας της τεράστιας, καταστροφικής πυρκαγιάς.Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μεσσαπίων – Διρφύων

Για δύσκολή κατάσταση έκανε λόγο ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, Γιώργος Ψάθας, μιλώντας στο One Channel.

Όπως ανέφερε η φωτιά βρίσκεται στα βόρεια Ψαχνά, περίπου 2 χιλιόμετρα από τα τελευταία σπίτια, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σημείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο έχει αναφερθεί ένας εγκαυματίας εθελοντής δασοπυροσβέστης ο οποίος κινήθηκε μέσα στη φωτιά αυτόνομα, με εγκαύματα τρίτου και τετάρτου βαθμού.

Στην Αθήνα εσπευσμένα ο Μητσοτάκης

Λόγω της μεγάλης σοβαρότητας της κατάστασης, στην Αθήνα επέστρεψε εκτάκτως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος παραθέριζε στην Κρήτη, έχει επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στις 18:30 θα επισκεφτεί το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι.

Στην Μακρυμάλλη ο Θεοδωρικάκος

Επίσης, στη Μακρυμάλλη Ψαχνών Εύβοιας, όπου μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά, μεταβαίνει αυτή την ώρα ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής βρίσκεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απ’ όπου παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, μετέβη στα Ψαχνά Ευβοίας μαζί με ειδικό κλιμάκιο της διεύθυνσης σχεδιασμού και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Σε ασφαλές σημείο οι περισσότεροι κάτοικοι

Οι περίπου 300 κάτοικοι από τα χωριά Μακρυμάλλη και Κοντοδεσπότι, τα οποία εκκενώθηκαν, οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο στα Ψαχνά με λεωφορεία του δήμου και του στρατού.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο, Δημήτρη Βουρδάνο, που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το χωριό Κοντοδεσπότι, η εκκένωση του χωριού «κρίθηκε αναγκαία καθώς η φωτιά έφτασε στις παρυφές του οικισμού χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν καεί σπίτια».Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «μόνο μία αποθήκη έχει καεί αλλά είναι παρατεταγμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνοντας μια ξεχωριστή μάχη για να σταματήσουν το καταστροφικό έργο της φωτιάς και να μην μπει μέσα στον οικισμό».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια και την περιουσία τους, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.Ισχυρότατες δυνάμεις – Δυσχεραίνει το έργο κατάσβεσης ο καπνός

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 75 οχήματα, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», έξι αεροσκάφη, έξι ελικόπτερα και ένα ελικόπτερο ως συντονιστικό. Επίσης συνδράμουν δέκα υδροφόρες της περιφέρειας και των ΟΤΑ.

Μεγάλη δυσκολία ωστόσο αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν μεν, αλλά το έργο τους δυσκολεύει ο πυκνός καπνός και το ύψος της φλόγας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πετούν ψηλά και ουσιαστικά οι ρίψεις νερού από τόσο ψηλά που επιχειρούν τα πληρώματα να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μιλώντας στο One Channel δημοσιογράφος μέσου της περιοχής, ο οποίος βρέθηκε στο χωριό Κοντοδεσπότι την ώρα της εκκένωσης του χωριού, υπογράμμισε πως δεν μπορεί να γίνει κάτι για να σβήσει η φωτιά, καθώς τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής δεν μπορούν να προσεγγίσουν πια τα μέτωπα της φωτιάς.