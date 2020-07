Ρέθυμνο:Εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων εταιρειών στον 6ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιόλαδου

Τα βραβεία του 6ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη σε συνεργασία με όλους τους ελαιοκομικούς φορείς του νησιού απονεμήθηκαν σήμερα σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Τα βραβεία δόθηκαν από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τους Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης Μανόλη Χνάρη, Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, τον Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, Περιφερειακό Σύμβουλο Αντώνη Τζεδάκη, και από μέλη της διοίκησης του φορέα.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 57 δείγματα, εκ των οποίων 18 Βιολογικής καλλιέργειας και 39 συμβατικής (32% Βιολογικά & 68% Συμβατικά). Οι εκπρόσωποι των βραβευθέντων επιχειρήσεων ευχαρίστησαν την Περιφέρεια για την συνολική στήριξη της και μέσα από τον διαγωνισμό για τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί για την ανάδειξη του Κρητικού ποιοτικού ελαιολάδου στην εσωτερική και διεθνή αγορά.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους των βραβευθέντων επιχειρήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου ευχαρίστησε για την συμμετοχή, και το ανθρώπινο δυναμικό του νησιού που καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια –όπως είπε- για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου, που αποτελεί το «χρυσάφι» της Κρήτης και αναδεικνύεται παγκοσμίως. Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης συνεχάρη τον Αντιπεριφερειάρχη Μανόλη Χνάρη, την διοίκηση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης για την διοργάνωση του επιτυχημένου θεσμού.

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα, Μανόλης Χνάρης ανέφερε: «Παρά την δύσκολη συγκυρία, λόγω της προβληματικής ελαιοκομικής περιόδου, σε συνδυασμό με την πανδημία του κορωνοϊού, η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, διοργανώσαμε τον 6ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου. Σκοπός μας ήταν, να στηρίξουμε τους παραγωγούς & τυποποιητές, για την προσπάθεια που έκαναν, προκειμένου να παράξουν ένα ποιοτικό προϊόν. Ένας διαγωνισμός, που έχει γίνει πλέον θεσμός και έχει ως απώτερο στόχο την ανάδειξη του προϊόντος, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας, για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου, με βάση τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κριτές, οι οποίοι με την εμπειρία και τις γνώσεις τους, υποστηρίζουν – κατά το στάδιο της αξιολόγησης – όλα αυτά τα χρόνια το διαγωνισμό.»

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του επεσήμανε: «Μέσα απ’ αυτό το διαγωνισμό, προσπαθούμε να αναδείξουμε την ποιότητα του κρητικού ελαιολάδου. Η ποιότητα αυτή σε συνδυασμό με τα άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, είναι απόρροια των ορθών μεθόδων καλλιέργειας και τυποποίησης, που ακολουθούν οι παραγωγοί μας. Ωστόσο όλο και περισσότεροι παραγωγοί από χρονιά σε χρονιά, τυποποιούν το προϊόν τους και του δίνουν ταυτότητα. Τα αποτελέσματα του μόχθου τους και της σκληρής δουλειάς τους, βραβεύουμε εμείς σήμερα. Θα ήθελα να συγχαρώ όσους διακρίθηκαν, καθώς και να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, για την εμπιστοσύνη, που δείχνουν στο θεσμό αυτό. Τέλος να ευχαριστήσω τα μέλη της κριτικής επιτροπής για την αμέριστη υποστήριξη τους στο Διαγωνισμό όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και όλους τους φορείς – συνδιοργανωτές.»

Η ανάδειξη των ποιοτικότερων τυποποιημένων Κρητικών ελαιολάδων για την ελαιοκομική περίοδο 2019-2020, πραγματοποιήθηκε από την κριτική επιτροπή, ακολουθώντας το παγκόσμιο πρότυπο ποιότητας, Mario Solinas, με συντονίστρια της διαδικασίας την υπεύθυνη του Εργαστηρίου Οργανοληπτικής Αξιολόγησης ελαιολάδου της Α.Σ Ρεθύμνης, Ελευθερία Γερμανάκη.

Στον φετινό διαγωνισμό διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν τα ακόλουθα ελαιόλαδα:

Στην κατηγορία της Συμβατικής καλλιέργειας:

Εμπορική ετικέτα –

brand name Εταιρία Διάκριση

1 ΚΟΛΥΜBAΡI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ TERRA CRETA SA ΧΡΥΣΗ ΕΛΑΙΑ

2 ΤΑΞΙΔΙ VITA UNIVERSALIS O.E. ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΕΛΑΙΑ

3 GRAND CRU TERRA CRETA SA ΧΑΛΚΙΝΗ ΕΛΑΙΑ

4 ΑGOYRON NΙΚΟΛΑΟΣ ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

5 TERRA ZAKROS NΙΚΟΛΑΟΣ ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

6 SITIA 03 NΙΚΟΛΑΟΣ ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

7 LADI 03 TSOUDEROS LTD ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

8 ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΑΕΒΕΤΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

9 ELIAMA DV PREMIUM ELLIS FARM ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

10 AΝΩΣΚΕΛΗ ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Ε. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

11 OLIVE -BREEZE ΤΣΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

12 LADI TSOUDEROS LTD ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

13 ZIRO EARLY HARVEST ΖΙΡΟ ΣΗΤΕΙΑ Ο.Ε. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Στην κατηγορία της Βιολογικής καλλιέργειας:

Εμπορική ετικέτα –

brand name Εταιρία Διάκριση

1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ TERRA CRETA SA ΧΡΥΣΗ ΕΛΑΙΑ

2 PAMAKO MOUNTAIN ORGANIC MONOVARIARITY PAMAKO ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΕΛΑΙΑ

3 PAMAKO MOUNTAIN ORGANIC BLEND PAMAKO ΧΑΛΚΙΝΗ ΕΛΑΙΑ

4 EFKRATON ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

5 CRETANTHOS BIO EARLY HARVEST CRETANTHOS ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

6 CRETANTHOS BIO EXTRA VIRGIN CRETANTHOS ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

7 ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΜΑΡΙΑ ΣΓΟΥΡΟΥ «ΣΚΟΥΤΑΡΙ» ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

8 OLIAMA ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

9 PLAKIAS OLIVE OIL ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

10 TOPLOU MONASTERY ORGANIC ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

11 MICHELAKIS FAMILY ORGANIC ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

12 ZERO ONE VERY EARLY HARVEST ZERO ONE OLIVE OIL ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

13 ZERO ONE PREMIUM ZERO ONE OLIVE OIL ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Από τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, τα τελευταία 6 έτη στην Κρήτη, προκύπτει ότι οι παραγωγοί του ποιοτικού ελαιολάδου του νησιού, δουλεύουν συντονισμένα, με στόχο την ποιοτική αναγνώριση του προϊόντος στην παγκόσμια αγορά.