Ρέθυμνο: Ο Κωνσταντίνος (Hipcut) μας κερδίζει με τον πρώτο του δίσκο

«Η μουσική ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας», έλεγε ο Auerbach. Η μουσική, σε κάθε μορφή της, μας ενώνει, μας θεραπεύει και μας βοηθάει να ανακαλύπτουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν συναντάμε νέους ανθρώπους με πάθος για τη μουσική και τους βλέπουμε με ζήλο να προσπαθούν να εξελιχθούν μέσα από αυτήν, ο θαυμασμός, η περηφάνια και η ελπίδα σχεδόν μονοπωλούν τη σκέψη μας. Όταν δε, αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάζονται με έναν ακέραιο, χαρισματικό και χαμογελαστό άνθρωπο έχουμε ρουά ματ στο δικό μας παιχνίδι. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο, ο οποίος τα τελευταία δέκα χρόνια μένει στο Ρέθυμνο και μας αφοπλίζει με τη μουσική του.

Ένα νέο παιδί, που αποτινάζει τη μιζέρια, που αρνείται να υποταχθεί σε στενόμυαλες πρακτικές, με την αγάπη του για τη μουσική και την ξεχωριστή παρουσία του, μας κερδίζει όλους.

To 2019 είναι η χρονιά- σταθμός για τον Κωνσταντίνο, αφού τον Μάρτιο, έφτασε η στιγμή να κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό LP με τίτλο “Hip Society” από το ανεξάρτητο Label “Melting Records”, σε περιορισμένη έκδοση 500 βινυλίων.

Το Hip Society, συνδυάζει κυρίως ατμοσφαιρικά jazz samples με βαριά triphop/hiphop beats, μία μίξη νουάρ αισθητικής της δεκαετίας του ’50 και της “χρυσής εποχής” του HipHop του ’90.

Αποτελείται από δέκα κομμάτια(+2 instrumentals), στα πέντε από τα οποία ο Hipcut έχει συνεργαστεί με άλλους καλλιτέχνες. Συγκεκριμένα, σε δύο κομμάτια συμμετέχει ο Awon, mc από το Brooklyn, σε ένα κομμάτι με την γνωστή τραγουδίστρια Sougahspank! Από την Αθήνα, σε ένα η πρωτοεμφανιζόμενη mc Vikkie, και τέλος σε ένα ο Dj Moya επίσης από την Αθήνα.

O Hipcut (Κωνσταντίνος Γ.) είναι μουσικός παραγωγός (beatmaker), με καταγωγή από την Αθήνα. Από μικρή ηλικία τον κέρδισε η μουσική παραγωγή κυρίως με προγράμματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Λογική εξέλιξη αυτού, ήταν το 2008 να περάσει στο ΤΕΙ Μουσικής Τεχνολογίας στο Ρέθυμνο, οπού και ζει τα τελευταία 10 χρόνια.

Από το 2013 μέχρι το 2018. είχε κυκλοφορήσει αρκετά κομμάτια ως singles.

Ευχόμαστε στον Κωνσταντίνο κάθε επιτυχία με οτιδήποτε καταπιάνεται, να συνεχίσει να είναι ο εαυτός του και να μοιράζεται μαζί μας την έμπνευσή του. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε «Κωνσταντίνους» με ακατάλυτη αγάπη για τη μουσική και ακόρεστη δημιουργικότητα, και να βοηθούν με αυτόν τον τρόπο όλους να ξεφεύγουν για λίγο από τη γκρίζα νότα των καθημερινών προβλημάτων.

Αλκυόνη Χριστοδουλάκη

Hip Society is the fantastic new album from Hipcut, the Crete-based notorious crate-digger. The young Greek beat-maker — also a member of the audio/visual duo Monisme — has self-released a handful of well-received cuts via Bandcamp and now joins the Melting Records family with his latest work. Hip Society features 10 tracks (with 3 bonus instrumentals) combining flavors of jazzy downtempo, boom-bap breaks, spacey trip hop, and ‘90s Wu-style hip-hop. It’s an audio treasure trove of moods and motion.

Hip Society gives Hipcut an opportunity to combine his multi-layered soundscapes with talented vocalists. American rapper Awon (Don’t Sleep Records) displays his deep verbal skills on the exceptional cuts “Red Eyed” and “Torn.” Renowned Greek soul-singer Sugahspank sprinkles her moving vocal magic all over “Precision”. “No Time” features newcomer Vikkie dropping her smooth flow in a delicious old school style. The collaborations go beyond vocals, as “Sounds In The Night” includes def-defying scratch antics from Athens-based turntablist DJ Moya.

Hip Society is a sonic film noir, complete with torch songs and moods for smokey cafés. The beats swing and the arrangements are cinematic, evoking dark blues and covert activities. “Chase” is like an updated soundtrack to a detective caper from the ‘30s, and “Sentimental Serenade” could accompany a sultry, grainy black-and-white encounter in the rain. Hipcut delivers the goods, and Hip Society is a sublime mystery waiting to be solved through the speakers.