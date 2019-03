Ρέθυμνο: Το πρόγραμμα του Καρναβαλιού και η σειρά των ομάδων

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου:

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ

Παιδική Παρέλαση

16:30 Συγκέντρωση των παιδιών στον Κόμβο Θεοτοκοπούλου

17:00 Εκκίνηση της Παιδικής Παρέλασης, με την εποπτεία των ενηλικών, από τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου. Τερματισμός στον αύλειο χώρο του 3ου Γυμνασίου και Live Συναυλία με τον Bo στις 18:00

Νυχτερινή Παρέλαση

21:00 Εκκίνηση της Νυχτερινής Παρέλασης από τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου

22:00 Live συναυλία με τον Κώστα Δόξα στην Πλατεία Μικρασίατων

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μεγάλη παρέλαση

14:00 Κήρυξη έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης, κ. Γιώργη Μαρινάκη.

Εκκίνηση της Μεγάλης Παρέλασης πληρωμάτων και αρμάτων του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2019 από τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

18:30 Τελετή Λήξης Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2019 στην παραλία (Ελ. Βενιζέλου)

Καύση του άρματος του Βασιλιά Καρνάβαλου υπό τον ήχο των κρουστών των BATALA

Συναυλία με τους The Soul Gig στην παραλία

Σειρά Παρέλασης Πληρωμάτων και Αρμάτων 2019

ΤΑ ΡΟΔΑΛΑΚΙΑ-Ο.Κ.Α. Πρέβελη

Sbandieratori di Gubbio

Μαζορέτες Cretan Kings

Βασιλιάς Καρνάβαλος 2019-Ο Χορός στον Χώρο και στον Χρόνο

1.ΝΑΤΑ ΚΕΦΑΤΑ Piuma Al Vento

2.ΕΚΑΤΣ’ Η ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ Αθώες Περιστερές

3.ΑΛΑΔΑΝΑΡΗΔΕΣ Μπόμπυρες

4.ΤΖΙΤΖΙΚΟΤΡΙΧΗΔΕΣ Vitsings-Η Εισβολή των Κουζουλών

5.ΑΡΚΑΛΟΙ Πέρα βρέχει…

6.ALTER EGO Πήγαινέ με όπου θέλεις, ταξιτζή…

7.ΣΑΝ ΤΗ ΜΥΓΑ ΜΕΣ ΤΟ ΓΑΛΑ Έλα μικρή μου Ολλανδέζα

8.ΡΑΚΟΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ 10 χρόνια Ρακο(δικασμένοι) και η ποινή μας ανεβαίνει

9.ΟΙ ΑΛΛΟΙ Τι Τουκ-άνος τι Τουκ-άλλος 10.ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ Cates … Rockates

11.ΑΣΧΕΤΟΙ CLUB Παραχαράκτες

12.ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΔΕΣ Η ζωή θέλει τρέλα, θέλω να είμαι η πιο γλυκιά σου καραμέλα

13.ΑΛΛΑΝΤΑΛΛΩΝ Μη με κουρδίζεις άλλο

14. ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ Μπυρατές της Καρναβαλικής

15.ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΔΕΣ Cirque du Lamogien

16.ΟΥΡΑΝΟΚΑΤΕΒΑΤΟΙ Αssassin-όδευτοι

17.ΠΟΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Τι σκότωσε ο Άι-Πότης;

18.ΑΝΕΜΟΜΥΑΛΟΙ CLUB Game of Thrones: Carnival is coming…

19.ΑΛΛΗΤΡΟΥΙΤΟΙ Φαραώ και Κλεοπάτρα

20.CARNIVALOI Στους ρυθμούς… του Marshmallow

21.ΤΑΡΑΞΙΕΣ Η Αλίκη έγινε…λαγός

22.ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ Το Φάντασμα της Όπερας

23.ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ CLUB Πεταλούδες Μπλε

24.ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ CLUB Πόσο Κουρσάρος Είσαι;

25.ΑΓΓΟΥΡΟΞΥΠΝΗΜΕΝΟΙ Άλλοι κινούν τα νήματα…

26.ΤΑ ΠΑΡΤΑΛΙΑ Μια σαλάτα μόνο φτάνει … ΒΑΤΡΑΧΟ σου να με κάνει

27.(ΑΝΤΙ)ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ CLUB Οι «άθλιοι» του Ηρακλή

28. ΠΟΘΕΝ ΑΙΣΧΟΣ Πήτερ Παν και Τίνκερμπελ: Αστεροσκονίσου & φύγαμε!

29.ΓΚΑΖΑΝΟΒΕΣ Καρδινάλιοι…Καρνιβάλιοι

30.ΟΛΟΙ ΒΙΤΣΙΟΖΟΙ Playboy

31.ΦΕΥ…ΓΑΤΟΙ Ο Αυτοκράτορας έχει κέφια

32.ΔΑΧΤΥΛΟΔΕΙΚΤΟΥΜΕΝΟΙ What the rock is going on?

33.ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ Group Disco…πάθεια

34. ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΙ CLUB Σταμάτησε του ρολογιού τους μπήχτες

35. ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ Μickey and Minnie

36. ΣΤΡΙΓΓΛΕΣ-Stringless My style s(h)ocks

37. ROYAL BUSINESS Rugby Champions

38. ΠΕΡΑ ΠΟΔΕ Πέρα πόδε θα πηγαίνω σε υπνόσακο θα μένω…Airbnβγει