Σάλος με την καμπάνια κατά των αμβλώσεων στο Μετρό

Το πρωί της Δευτέρας οι σταθμοί άνοιξαν όπως κάθε άλλη μέρα, και οι επιβάτες κατέβηκαν στις αποβάθρες για να πάρουν τους πρώτους συρμούς. Αυτό που είχε αλλάξει στο κατά τα άλλα αμετάβλητο εσωτερικό, ήταν οι διαφημίσεις, με πολλές από τις προθήκες να φιλοξενούν αφίσες μιας νέα καμπάνιας κατά των αμβλώσεων.

Αναρίθμητοι επιβάτες ανεβάζουν στο Facebook φωτογραφίες με τις επίμαχες αφίσες στις αποβάθρες, ενός site που έχει σαν κεντρικό μήνυμα «Αφήστε με να ζήσω» και προπαγανδίζει κατά των αμβλώσεων. Στις αφίσες διαβάζει κανείς: «Ήξερες ότι από την 18η ημέρα κτυπά η καρδιά του; Από την 42η μέρα ανιχνεύονται εγκεφαλικά κύματα; Από την 8η εβδομάδα όλα τα όργανά του έχουν δημιουργηθεί; Από την 10η εβδομάδα νοιώθει πόνο. Διάλεξε τη ζωή».

Οι αφίσες έχουν αναρτηθεί σε αρκετούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων και στον κεντρικό όλων, στο Σύνταγμα. Ενδεικτικά είναι και μερικά από τα άρθρα στον συγκεκριμένο ιστότοπο με τίτλους όπως «Η άμβλωση ήταν η κύρια αιτία θανάτου μέσα στο 2019», όπου εξισώνει τον αριθμό των ετήσιων αμβλώσεων με αριθμό νεκρών και «Το μωρό την 12η εβδομάδα της κύησης – What you realy need to know».

Υπενθυμίζεται πως στην Ελλάδα η άμβλωση επιτρέπεται εντός των πρώτων 12 εβδομάδων της κύησης σε κάθε περίπτωση ενώ σε περιπτώσεις βιασμών ή ενδείξεων σοβαρής ανωμαλίaς του εμβρύου, η άμβλωση είναι νόμιμη και εντός 19 ή 24 εβδομάδων αντίστοιχα. Το τμήμα διαφημίσεων στην Αττικό Μετρό δεν ήταν διαθέσιμο για κάποιο άμεσο σχόλιο και στο τηλέφωνο απέφυγαν να μας δώσουν ακόμα και το όνομα της υπεύθυνης που, όπως μας είπαν, ήταν σε σύσκεψη.

Μία ώρα αργότερα, κύκλοι της ΣΤΑΣΥ απαντούν στο LiFO.gr σχετικά με τη διαφήμιση. Όπως λένε, το κριτήριο για να απορριφθεί μια πρόταση για πληρωμένη διαφήμιση είναι το κατά πόσο προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και στην συγκεκριμένη καμπάνια «Άσε με να ζήσω», οι αρμόδιοι έκριναν πως δεν υπάρχει τίποτα το προκλητικό. «Η συγκεκριμένη αφίσα, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με το περιεχόμενό της, κρίθηκε από το εμπορικό τμήμα ότι δεν προκαλεί το δημόσιο αίσθημα», δήλωσαν στο LiFO.gr

Ποιος πλήρωσε για την διαφήμιση

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η καμπάνια είναι πληρωμένη από τον Κοινωφελή Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων» ενώ σε ερώτηση για το αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να αποσυρθεί, η απάντηση ήταν πως κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Σε αυτό το σημείο οι κύκλοι της ΣΤΑΣΥ επέλεξαν αναφερθούν στο gay parade, σημειώνοντας πως όταν είχε διαφημιστεί στο μετρό «υπήρξαν αντιδράσεις από την άλλη πλευρά» αλλά οι διαφημίσεις δεν αποσύρθηκαν. «Το ίδιο συνέβη και για διαφημίσεις του κινήματος των Vegan» συνέχισε η ίδια πηγή, καταλήγοντας πως η «Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων» έχει δεχθεί και το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (σ.σ το 1979).

Στην καμπάνια χρησιμοποιείται ακριβώς το ίδιο μήνυμα που είχε τυπωθεί και στο εξώφυλλο της εφημερίδας SportDay στις 29 Δεκεμβρίου.

Συνεργασία του «Αφήστε με να ζήσω» με την Ιερά Σύνοδο για την Ημέρα αγέννητου παιδιού Τον περασμένο Ιούλιο, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας είχε κάνει δεκτό αίτημα του κινήματος κατά των αμβλώσεων «Αφήστε με να ζήσω», καθιερώνοντας, με εγκύκλιο, ημέρα για την «προστασία της ζωής του Αγέννητου Παιδιού» – την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα. Το κίνημα είχε τότε εκφράσει «τη χαρά και την ευγνωμοσύνη» του για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Η σχετική εγκύκλιος

Πηγή: www.lifo.gr