Στις νυχτερίδες η προέλευση του κορωνοϊού

Εναν κορωνοϊό που κυκλοφορεί στις νυχτερίδες υποδεικνύει μελέτη Ελλήνων επιστημόνων ως τον πιο «κοντινό συγγενή» του ιού 2019-nCoV που ξεκίνησε από την Κίνα και έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία. Ερευνητές του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Κρήτης, μελετώντας τα γενετικά χαρακτηριστικά του νέου ιού απέκλεισαν το ενδεχόμενο αυτός να προέρχεται από ερπετά, ενώ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα νέο για τον άνθρωπο κορωνοϊό και όχι αποτέλεσμα πρόσφατης γενετικής ανάμειξης με άλλον ιό της ίδιας «οικογένειας».

Η μελέτη εκπονήθηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή Δημήτριο Παρασκευή, την δρα Ευαγγελία-Γεωργία Κωστάκη και τον επίκουρο καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη από το Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του ΕΚΠΑ, τον επίκουρο καθηγητή και αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Γεώργιο Παναγιωτακόπουλο, τον καθηγητή κλινικής ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γεώργιο Σουρβίνο και τον καθηγητή Παθολόγο – Λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα, και αφορά τη γενετική ανάλυση πλήρους γονιδιώματος του νέου κορωνοϊού 2019-nCoV, που ευθύνεται για την επιδημική έκρηξη που ξεκίνησε από την πόλη Γουχάν στην Κίνα. Η μελέτη κατέδειξε ότι ο ιός με τη μεγαλύτερη γενετική ομολογία, μέχρι σήμερα, με τον ιό 2019-nCoV είναι το στέλεχος RaTG13 που απομονώθηκε από νυχτερίδα στην Κίνα. Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο στέλεχος δεν είναι 100% ομόλογο με τον 2019-nCoV, υποδεικνύοντας ότι δεν είναι αυτό που μεταδόθηκε στον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το γενετικό υλικό του ιού 2019-nCoV δεν είναι αποτέλεσμα πρόσφατης γενετικής ανάμειξης με κάποιον άλλο κορωνοϊό ή ο ιός δεν έχει τροποποιηθεί πρόσφατα, πριν από την αρχική του μετάδοση στους ανθρώπους. Οπως σημειώνουν οι ερευνητές, «η διαδικασία του ανασυνδυασμού μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ιών με μωσαϊκό γονιδίωμα και τροποποιημένες βιολογικές ιδιότητες και έχει παρατηρηθεί συχνά στην κατηγορία των κορωνοϊών. Τα δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι ανάλογη διαδικασία δεν έχει συμβεί για τον νέο ιό 2019-nCoV».

Οπως εξήγησε στην «Κ» ο καθηγητής κ. Τσιόδρας, «τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι ο νέος ιός έχει ομοιότητες με στελέχη κορωνοϊού που κυκλοφορούν στις νυχτερίδες, ότι δεν προέρχεται από ερπετά, και ότι ένα κομμάτι του γενετικού υλικού του δεν παρουσιάζει ομοιότητα με άλλους ιούς της ίδιας οικογένειας». Σχολιάζοντας στην «Κ» τη σπουδαιότητα της μελέτης, ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Παρασκευής σημείωσε: «Επειδή βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της επιδημίας με ένα παθογόνο, είναι σημαντικό να ταυτοποιήσουμε γενετικώς αυτό το νέο παθογόνο, καθώς και να ταυτοποιήσουμε την πιθανή ομολογία του με ιούς από διαφορετικούς ξενιστές, προς αποφυγήν παρόμοιων μεταδόσεων στο μέλλον. Επίσης, η γνώση των γενετικών χαρακτηριστικών του νέου παθογόνου, συμβάλλει στην αναγνώριση των βιολογικών του χαρακτηριστικών και συνεπώς και στην αντιμετώπισή του».

Ο τίτλος της μελέτης είναι «Full-genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event» και αναμένεται να δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Infection Genetics and Evolution.

Πλήρης ετοιμότητα

Για την πλήρη ετοιμότητα των υγειονομικών αρχών της χώρας μας να αντιμετωπίσουν τυχόν περιστατικά του νέου ιού, διαβεβαίωσε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. «Είμαστε έτοιμοι, έχουμε εμπειρία από το παρελθόν, υπάρχουν σαφείς οδηγίες από το υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ενώ ακολουθούμε και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εάν προκύψει κάποιο περιστατικό στη χώρα μας, θα το αντιμετωπίσουμε με επιτυχία», τόνισε. πηγη Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ