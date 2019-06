Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED του έργου «MD.net»

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη διήμερη συνάντηση των Εταίρων

του Ευρωπαϊκού του έργου “MD.net” Mediterranean Diet – When Brand Meets

People- ∆ιατροφή στη Μεσόγειο-Όταν το Brand Name συναντά τους Πολίτες», που

πραγματοποιήθηκε στo Μόσταρ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στις 11-12 Ιουνίου 2019.

Την πρώτη μέρα της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έχουν

υλοποιήσει οι εταίροι μέχρι σήμερα, η εξέλιξη του έργου της Μεσογειακής

Διατροφής, τα αποτελέσματα των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τη περιοχή

του κάθε εταίρου, καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών από

όλους.

Την δεύτερη ημέρα της συνάντησης οι εταίροι συμμετείχαν σε κοινή

συνεδρίαση με τα μέλη των TALIA HORIZONTAL PROJECT. Η συνάντηση

πραγματοποιήθηκε στο ανακανισμένο χωριό Herceg Ethno Village of Medjugorje, το

οποίο έχει μετατραπεί σε αγροτουριστικό κατάλυμα με κατατήματα και εκθεσιακούς

χώρους. Η δεύτερη μέρα συνεχίστηκε με την μετάβαση των εταίρων του έργου στους

καταρράκτες Kravica και τέλος με την επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο όπου

πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους του και οινογνωσία.

Οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου MD.net” Mediterranean Diet

– When Brand Meets People παρουσιάστηκαν από τον επικεφαλής εταίρο με την

συμμετοχή όλων των εταίρων του, στο συνέδριο των μεσογειακών έργων για τις υπό

ένταξη Βαλκανικές χώρες “MADE IN MED in the Balkans” την Πέμπτη 13 Ιουνίου

όπου πραγματοποιήθηκε στο Σαράγιεβο.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η συντονίστρια του έργου Ρούλα

Παπαδοπούλου Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ένα μέλος από την ομάδα εργασίας του έργου η

Ελένη Δρακωνάκη υπάλληλος του Τμήματος Φυτικής Πραγωγής της Διεύθυνσης

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και

ο οικονομικός διαχειριστής του έργου Μανώλης Μεθυμάκης υπάλληλος Τμήματος

Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.