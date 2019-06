Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 8η Διαπεριφερειακή Συνάντηση Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών του Ευρωπαϊκού Έργου BRANDTour – Interreg Europe

Στην 8 η Διαπεριφερειακή Συνάντηση Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών του

Ευρωπαϊκού Έργου BRANDTour – Interreg Europe συμμετείχε η Περιφέρεια

Κρήτης. Η Διήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 11 η και 12 η Ιουνίου

2019 στην πρωτεύουσα της Λετονίας, Ρίγα, και στην πόλη Τζουρμάλα

(Jūrmala).

Το έργο BRANDTour στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ανταγωνιστικών

πλεονεκτημάτων μέσω της ανάδειξης και προώθησης λιγότερο γνωστών

προορισμών, της αξιοποίησης τοπικών σημείων ενδιαφέροντος μέσω του

μάρκετινγκ και της ανάπτυξης συνεργειών για την προώθηση, την

καινοτομία, τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς καθώς και την

ανάπτυξη εξατομικευμένων τουριστικών πακέτων.

Κύριος στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι στο πλαίσιο του έργου να

ενισχυθούν οι τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι φορείς του

τουρισμού, για την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών τουριστικών προϊόντων

και υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες επιμορφώθηκαν σε σεμινάριο με θέμα το μάρκετιγνκ

προϊόντων και συμμετείχαν σε συναντήσεις για την ανταλλαγή βέλτιστων

πρακτικών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της 8 ης Διαπεριφερειακής Συνάντησης του

έργου πραγματοποιήθηκαν και εκπαιδευτικές επισκέψεις για τη γνωριμία με

τις καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στη Λετονία:

1. Πολιτική των συνεργατικών σχηματισμών (Cluster): η περίπτωση του

«Cluster για τον τουρισμό υγείας»

2. «Λετονία – Καλύτερα Απολαμβάνεται Αργά» (Latvia – Best Enjoyed

Slowly) και

3. «Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μέσω της

συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα» (Increasing tourism

competitiveness through private and public sector cooperation).

Στη διήμερη συνάντηση του έργου στη Λετονία συμμετείχε εκπροσωπώντας

την Περιφέρεια Κρήτης η κυρία Βασιλική Μαδούλκα, μέλος της Ομάδας

Έργου. Τo έργο BRANDTour συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του προγράμματος INTERREG

EUROPE και υλοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης από τη Δ/νση

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με τη Δ/νση

Τουρισμού και τη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου.