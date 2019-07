Συμπόσιο ΙΤΕ για την υπολογιστική νοημοσύνη στην τηλεσκόπηση και αστροφυσική

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),

σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Θεμελιωδών Νόμων του Σύμπαντος της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και

Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας της Γαλλίας (CEA), διοργανώνουν το συμπόσιο υπολογιστικής νοημοσύνης στην Τηλεπισκόπηση

και Αστροφυσική (Computational Intelligence in Remote Sensing and Astrophysics), το οποίο θα πραγματοποιηθεί

από τις 17 έως 19 Ιουλίου 2019 στο ΙΤΕ.

Στο πλαίσιο του συμποσίου, θα παρουσιαστούν ερευνητικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανάγκη για ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων που

προέρχονται από σύγχρονα επιστημονικά όργανα, και αφορούν τόσο στην παρατήρηση του Γήινου περιβάλλοντος όσο και

στην παρατήρηση του εξώτερου διαστήματος. Το συνέδριο αποτελεί την εξέλιξη της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΕ

και του CEA η οποία έχει υποστηριχθεί από ένα αριθμό Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Διακεκριμένοι ερευνητές από

τις ΗΠΑ και την Ευρώπη θα παρουσιάσουν τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα, όπως η Δρ. Shirley Ho από το Κέντρο Υπολογιστικής Αστροφυσικής στην Νέα Υόρκη, ο καθηγητής Enrico Magli από το Πολυτεχνείο του Τορίνο, η καθηγήτρια Begüm Demir από το

Πολυτεχνείο του Βερολίνου, η Δρ. Anais Möller από το Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καράντζαλος

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι Δρ. Χάρης Κοντοές και Δρ. Αθανάσιος Ροντογιάννης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,

μεταξύ άλλων.

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου (12:00-13:00) ο διακεκριμένος επιστήμονας και Διευθυντής Ερευνών της CEA Dr. Jean-Luc Starck

(http://jstarck.cosmostat.org), θα δώσει ανοιχτή ομιλία στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΙΤΕ,

με θέμα: “Compressed Sensing: from Cosmology to Magnetic Resonance Imaging”.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα: http://spl.edu.gr/index.php/CIRSA

Η οργανωτική επιτροπή: Γρηγόρης Τσαγκατάκης (ΙΤΕ), Jean-Luc Start (CEA), Βασίλης Χαρμανδάρης (ΙΤΕ), Παναγιώτης Τσακαλίδης (ΙΤΕ)