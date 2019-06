Τα φώτα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας πολυμερών στην Κρήτη: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πολυμερών EPF 2019

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το European Polymer Congress 2019 (EPF 2019,

https://epfcrete2019.org/), το οποίο είναι το ανά διετία κύριο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυμερών

(European Polymer Federation, EPF, www.epfwebsite.org). Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν η Ελληνική

Εταιρεία Πολυμερών (ΕΛΕΠ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και

Έρευνας (ΙΤΕ) και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν ο κ. Σπύρος Χ.

Αναστασιάδης, καθηγητής του Τμήματος Χημείας και Διευθυντής του ΙΗΔΛ, ο οποίος είναι Πρόεδρος της EPF για

την διετία 2018-2019 και Πρόεδρος της ΕΛΕΠ από το 2012.

Το Συνέδριο φιλοξένησε περίπου 900 επιστήμονες από κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα

προερχόμενους από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Κορέα, την Ιαπωνία, την

Κίνα, την Ταϊβάν, την Βραζιλία, την Νότια Αφρική, τον Καναδά, κ.α. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δεκαοκτώ

διαλέξεις στην ολομέλεια (plenary lectures) από πολύ σημαντικές προσωπικότητες της Επιστήμης, εξήντα οκτώ

προσκεκλημένες ομιλίες στις διάφορες θεματικές περιοχές του Συνεδρίου (keynote lectures) από διακεκριμένους

επιστήμονες, προφορικές παρουσιάσεις (contributed oral presentations) τόσο από έμπειρους όσο και από

νεότερους επιστήμονες καθώς και παρουσιάσεις αφίσας (posters) από μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους

διδάκτορες και μεταδιδάκτορες.

Μεταξύ των πλέον σημαντικών επιστημόνων που συμμετείχαν στο Συνέδριο ήταν ο Sir Richard Friend (Cambridge

University, Ηνωμένο Βασίλειο, διακεκριμένο μέλος της Βασιλικής Εταιρείας και της Βασιλικής Εταιρείας Μηχανικής

και αντεπιστέλλον μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής [NAE] των ΗΠΑ), ο Matthew Tirrell (University of

Chicago, ΗΠΑ, μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών [NAS] και της NAE των ΗΠΑ), ο Alexei Khokhlov (Moscow

State University, Ρωσία, μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών), ο Thomas P. Russell (University of

Massachusetts at Amherst, ΗΠΑ, μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ), ο Héctor D. Abruña (Cornell

University, ΗΠΑ, μέλος της NAS των ΗΠΑ), ο Ludwik Leibler (École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles

de la Ville de Paris [ESPCI], Γαλλία, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Γαλλίας και αντεπιστέλλον μέλος της NAE

των ΗΠΑ), ο Γεώργιος Χατζηιωάννου (University of Bordeaux, Γαλλία, αντεπιστέλλον μέλος της NAE των ΗΠΑ), η

Molly Stevens (Imperial College, Ηνωμένο Βασίλειο, διακεκριμένο μέλος της Βασιλικής Εταιρείας Μηχανικής), ο

Anthony J. Ryan (University of Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας), ο

Kurt Kremer (Max-Planck Institute for Polymer Research, Γερμανία, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Γερμανίας),

οι πρώην Πρόεδροι της EPF Jean-François Gérard (INSA Lyon, Γαλλία), Brigitte Voit (Leibniz-Institute for Polymer

Research Dresden, Γερμανία), Julio San Román (Instituto de Ciencia y Tecnologia de Polimeros, Ισπανία) και Νίκος

Χατζηχρηστίδης (KAUST, Σαουδική Αραβία, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας) και άλλοι.

Κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου απονεμήθηκε το πρώτο Διεθνές Βραβείο της Ευρωπαϊκής

Ομοσπονδίας Πολυμερών (EPF Prize) στον Καθηγητή Ludwik Leibler, πρώην Διευθυντή του ESPCI, για τις

πρωτοποριακές μελέτες του στην δομή συσταδικών συμπολυμερών και για την ανακάλυψη νέων υλικών

βασισμένων σε μη-μόνιμους δεσμούς, όπως αυτοϊάσιμων ελαστομερών, βιτριμερών και ουσιών για συγκόλληση

ιστών.

Η μεγάλη επιτυχία των εργασιών του Συνεδρίου όπως και το υψηλό επίπεδο της οργάνωσης αναγνωρίσθηκε

παντοιοτρόπως από τους συμμετέχοντες. Ο Καθηγητής Matthew Tirrell από το University of Chicago έγραψε προς

τον Πρόεδρο του Συνεδρίου: «Αυτό ήταν απολύτως το καλύτερο μεγάλο Συνέδριο που παρακολούθησα ποτέ.

Μπόρεσες να προσελκύσεις ένα πολύ σημαντικό σύνολο ομιλητών και ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο. Σε ό,τι αφορά

το πρόγραμμα, κάθε πρωί ή απόγευμα, είχα τεράστιο δίλημμα ανάμεσα σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές

συνεδρίες. Απόλαυσα κάθε λεπτό των τεσσάρων ολόκληρων ημερών μου εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τις

προσπάθειές σου εξ ονόματος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας των πολυμερών. Αυτό το Συνέδριο θα

καταγραφεί στα μυαλά όλων μας ως μια πολύ αξέχαστη συνάντηση. Ελπίζω να είσαι και εσύ πολύ ικανοποιημένος

από την εκπληκτική επιτυχία σου. Θα μου μείνει σίγουρα αξέχαστη».

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, κ. Αναστασιάδης, εξέφρασε την μεγάλη του ικανοποίηση για την τεράστια επιτυχία του

Συνεδρίου που οφείλεται κυρίως στην παρουσία τόσων διακεκριμένων Επιστημόνων στο Ηράκλειο και στις

σημαντικότατες ανακοινώσεις στις οποίες προέβησαν παρουσιάζοντας τις νεότερες εξελίξεις της Επιστήμης και της

Τεχνολογίας Πολυμερών. Δήλωσε πως είναι, επίσης, πολύ περήφανος για την υψηλή ποιότητα των προφορικών

παρουσιάσεων και των παρουσιάσεων αφίσας των επιστημόνων της χώρας μας, και ιδιαιτέρως των νέων, που δεν

είχαν τίποτε να ζηλέψουν από τις αντίστοιχες παρουσιάσεις από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά

Κέντρα του κόσμου. Τέλος, ευχαρίστησε με όλη του την καρδιά όλους τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο, όλο το

προσωπικό του Creta Maris Convention Center & Beach Resort στην Χερσόνησο του Ηρακλείου, τους χορηγούς και

εκθέτες του Συνεδρίου μεταξύ των οποίων και την Εταιρεία Πλαστικά Κρήτης, το προσωπικό της Εταιρείας

Οργάνωσης Συνεδρίων CONVIN, όλους τους εθελοντές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και

υποψήφιους διδάκτορες για την συμβολή του καθώς και την Δρ. Κυριακή Χρυσοπούλου, Ερευνήτρια του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ,

για όλη την βοήθειά της στην οργάνωση του Συνεδρίου. Κατέληξε, δε, πως τέτοιες προσπάθειες αλλά και η

αναγνώρισή τους από την Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα αποτελεί την απαραίτητη επιβεβαίωση της διεθνώς

πρωτοποριακής ερευνητικής δουλειάς που γίνεται στην Ελλάδα και, ειδικότερα, στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο

Κρήτης στην Επιστήμη των Πολυμερών.

Πληροφορίες: Σπύρος Αναστασιάδης, Διευθυντής ΙΗΔΛ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Τηλ.: 2810-391466, 391303. E-mail: spiros@iesl.forth.gr