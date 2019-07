«Ταρακουνήθηκαν» τα Χανιά!

Σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έντασή του ήταν 4,5 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 32,3 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.3 strikes 64 km SE of #Chaniá (#Greece) 5 min ago. Please report to: https://t.co/uTqK4YZfdY pic.twitter.com/64ZJ6XQveo

— EMSC (@LastQuake) July 10, 2019