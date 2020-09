Τερματίζει η TUI Ολλανδίας τη σεζόν για Κρήτη, Κω και Ρόδο

Με επιστολή που εστάλη πριν από λίγο στα ξενοδοχεία και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Κρήτη, την Κω και την Ρόδο, που υπογράφει η Helen Caron, Group Purchasing Director του ομίλου, η TUI Ολλανδίας ανακοινώνει τον τερματισμό της φετινής σεζόν για τα τρία αυτά νησιά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η κα. Caron “Η ολλανδική κυβέρνηση συνεχίζει έχει σε ισχύ ταξιδιωτικές συμβουλές για όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια στα ελληνικά νησιά. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι η TUI Netherlands αποφάσισε να ακυρώσει το πρόγραμμα των ταξιδιών της στην Κρήτη, την Κω και τη Ρόδο για την καλοκαιρινή περίοδο 2020″. Και συνεχίζει: “Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για τη δέσμευση και τη συνεργασία σας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτών των πολύ δύσκολων μηνών. Ελπίζω ειλικρινά ότι η κατάσταση θα αλλάξει σύντομα, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το πρόγραμμά μας στον όμορφο προορισμό σας για το Καλοκαίρι ’21”.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Σεπτεμβρίου, με ανακοίνωσή της η ολλανδική κυβέρνηση δημοσιοποίησε τις αλλαγές, ως εξής: Ο αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί με τον κορονοϊό, ενώ ήταν σε διακοπές σε ένα από τα ελληνικά νησιά αυξήθηκε απότομα. Αυτό έχει επιπτώσεις στις ταξιδιωτικές συμβουλές για τα ελληνικά νησιά (συμπεριλαμβανομένων των νησιών που συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα μέσω γέφυρας).

Ο χρωματικός κώδικας των ελληνικών νησιών άλλαξε από «κίτρινο» (προσέξτε για κινδύνους ασφαλείας) σε «πορτοκαλί» (μόνο τα απαραίτητα ταξίδια). Μετά από μια διαμονή σε ένα από τα ελληνικά νησιά, θα μεταβείτε στην καραντίνα για 10 ημέρες όταν επιστρέψετε στην Ολλανδία. Η ελληνική χερσόνησος της Πελοποννήσου και η ηπειρωτική Ελλάδα παραμένουν «κίτρινα» (προσέξτε για κινδύνους ασφαλείας).

Ακολουθείτε πάντα τους τοπικούς κανόνες προστασίας από τον κορονοϊό”.

Η επιστολή "29th September 2020 TUI Netherlands ("TUI Tour Operator") Cancellation of package travel programme to Crete, Kos and Rhodes for Summer Season 2020 Dear valued Partner The Dutch Government continues to advise against all non-essential travel to the Greek islands. Therefore, we are writing to you to let you know that TUI Netherlands has decided to cancel its package travel programme to Crete, Kos and Rhodes for Summer Season 2020. I would like to thank you personally for your commitment and cooperation, particularly during these very challenging months. I sincerely hope that the situation changes soon so that we will be able to operate our programme to your beautiful destination for Summer '21. We look forward to speaking to you about plans for future seasons. In the meantime, I hope you and your family and teams continue to be safe and well. Yours faithfully, Helen Caron Group Purchasing Director".