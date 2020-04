Το αμερικανικό Πεντάγωνο δημοσιοποίησε τρία βίντεο με UFO

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δημοσιοποίησε επίσημα τρία βίντεο, που ελήφθησαν από κυβερνήτες αεροσκαφών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και στα οποία παρουσιάζονται συναντήσεις εν πτήσει με αντικείμενα που μοιάζουν να είναι Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO).

Από αυτά τα τρία βίντεο, όλα ασπρόμαυρα, το ένα χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2004 και τα άλλα δύο από τον Ιανουάριο του 2015. Οι εικόνες αυτές ήδη κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς είχαν δοθεί στην δημοσιότητα από τους New York Times.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε χθεσινή του ανακοίνωση ανέφερε πως αποφάσισε να τα δώσει επισήμως στη δημοσιότητα «έτσι ώστε να αποτρέψει όποια παρανόηση μπορεί να δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη σχετικά με την αλήθεια ή μη των εικόνων που ήδη έχουν διαδοθεί ή για το αν υπάρχουν ή όχι και άλλες».

«Το εναέριο φαινόμενο που παρατηρείται στα βίντεο χαρακτηρίζεται ‘άγνωστης ταυτότητας’ », προσθέτει το Πεντάγωνο.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο, είναι ορατό ένα επίμηκες αντικείμενο να κινείται ταχύτατα και, λίγα δευτερόλεπτα μετά τον εντοπισμό του από έναν από τους αισθητήρες στο αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, να εξαφανίζεται προς τα αριστερά επιταχύνοντας ακαριαία.

Σε ένα από τα άλλα βίντεο, είναι ορατό ένα αντικείμενο πάνω από τα σύννεφα, για το οποίο ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αναρωτιέται αν είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος ( drone).

«Υπάρχει ένα ολόκληρο σμήνος από αυτά (…) Πω πω, όλα πηγαίνουν κόντρα στον άνεμο! Έναν δυτικό άνεμο 120 κόμβων!», ακούγεται να λέει ο συγκυβερνήτης του.

«Κοίτα αυτό το πράγμα!», συνεχίζει ο συνομιλητής του όταν το ορατό αυτό αντικείμενο αρχίζει να περιστρέφεται.

Ο απόστρατος σήμερα πιλότος του Ναυτικού Ντέιβιντ Φρέιβορ, ο οποίος είχε συναντήσει ένα απ’ αυτά τα “UFO” το 2004, μιλώντας στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό CNN το 2017 είχε δηλώσει πως το αντικείμενο αυτό κινούνταν ακανόνιστα: «Καθώς το πλησίασα (…) επιτάχυνε ακαριαία προς τα νότια κι εξαφανίστηκε σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα», ενώ ήταν «σαν μια μπάλα του πινγκ πονγκ που αναπηδούσε στον τοίχο», είχε δηλώσει τότε.

