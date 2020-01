«Τρίζει» ήδη η εκεχειρία στη Λιβύη : Αλληλοκατηγορίες για παραβίασή της

Οι πρόεδροι της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν καλέσει τα αντιμαχόμενα μέρη σε εκεχειρία, έπειτα από εννέα μήνες σκληρού εμφυλίου πολέμου.

«Οι δυνάμεις της GNA (Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας) παραβίασαν τους όρους της εκεχειρίας» υποστηρίζει εις εκ των διοικητών του LNA, Αλ Γκαζάουι, προσθέτοντας πως περιμένει διαταγές από το επιτελείο.

Από την άλλη, η κυβερνητική παράταξη δήλωσε πως καταγράφηκαν παραβιάσεις από πολιτοφύλακες, αλλά παραμένει πιστή στην εκεχειρία.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας παρατηρεί πως και οι δύο πλευρές προσπαθούν να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, ωστόσο έχουν σημειωθεί ένα-δυο μεμονωμένα περιστατικά.

#GNA forces fired a series of mortar shells on AinZara , a second violation of the ceasefire.

— M.LNA (@LNA2019M) January 12, 2020