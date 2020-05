Τζόρτζ Φλόιντ: Κόλαση στις ΗΠΑ – Μαχαίρωσαν αστυνομικό [Photos]

Ο Ουίλιαμς πρόσθεσε ότι οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και τούβλα σε άλλους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αργά το Σάββατο, ενώ πολλά άτομα συνελήφθησαν.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος του Τζάκσονβιλ, Λένυ Κάρι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η διαμαρτυρία ξεκίνησε αρχικά ως ειρηνική διαδήλωση με περίπου 1.200 άτομα, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε σε βίαιη κινητοποίηση.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε την πόλη μας να καεί συθέμελα» πρόσθεσε ο Κάρι.

Σημειώνεται πως σε τουλάχιστον 25 πόλεις σε 16 πολιτείες έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, κάτι που δεν ισχύει ακόμη στο Τζάκσονβιλ.

Οι δρόμοι των πόλεων της Αμερικής γέμισαν με ανθρώπους που ένωσαν τις φωνές τους με οδύνη και οργή. Ωστόσο, αν και κάποιες διαμαρτυρίες ήταν ειρηνικές, κάποιες άλλες κατέληξαν σε χάος και καταστροφή.

Η Αστυνομία απάντησε με πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα και συλλήψεις. Οι δήμαρχοι σε τουλάχιστον 25 πόλεις επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορία, ενώ κάποιες πολιτείες ζήτησαν τη βοήθεια της Εθνοφρουράς.

Πέρα από το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», ένα ακόμα σύνθημα ακούστηκε για Πέμπτη μέρα στις ΗΠΑ: «Όχι δικαιοσύνη, όχι ειρήνη».

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ σοκαριστικό βίντεο που δείχνει περιπολικό να παρασύρει διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ. Μάλιστα, η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

NYPD officers just drove an SUV into a crowd of human beings. They could‘ve killed them, &we don’t know how many they injured.

NO ONE gets to slam an SUV through a crowd of human beings.@NYCMayor these officers need to be brought to justice, not dismissed w/“internal reviews.” https://t.co/oIaBShSC1S

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 31, 2020