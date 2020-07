Βασίλης Διγαλάκης: «Αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα η ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση»

«Προτεραιότητα μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων» δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλης Διγαλάκης, στην ψηφιακή συζήτηση που διοργάνωσε χθες το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με θέμα την ταχεία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ανάγκη καλλιέργειας των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων «Digital Sustainability Forum: The Rapid Evolution of AI and the need of building the necessary Digital Skills».

Στην εκδήλωση, η οποία εντάσσεται σε ένα κύκλο συζητήσεων που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με κοινό προβληματισμό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος και η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σοφία Ζαχαράκη.

Ο κ. Διγαλάκης επισήμανε ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία απαιτεί εκπαίδευση και προσπάθεια ήδη από τις μικρές ηλικίες και εξήγησε ότι, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα, η ενίσχυση της διδασκαλίας των μαθηματικών και της φυσικής και η εκμάθηση βασικών στατιστικών εννοιών, η οποία θα συνδυάζει την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας με δραστηριότητες STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Αναφορικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο κ. Διγαλάκης τόνισε πως η αλματώδης εξέλιξη και ο ανταγωνισμός που παρατηρείται στο επιστημονικό πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης επιβάλλει τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών σε εξειδικευμένες σπουδές στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τη Μηχανική μάθηση (ML), όχι μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και σε προπτυχιακό. Παράλληλα, όπως είπε, είναι ζωτικής σημασίας να προωθήσουμε την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, να ενισχύσουμε την αριστεία σ’ αυτόν τον τομέα και να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν τεράστιο εύρος και διείσδυση σε κάθε είδους ανθρώπινη διανοητική εργασία και, καθώς η ανάλυση δεδομένων και η μηχανική μάθηση αποτελούν πλέον εργαλεία για πολλά επαγγέλματα, αντίστοιχα μαθήματα θα πρέπει να εισαχθούν στα πρώτα έτη σε πολλά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι «οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που συνεπάγεται η Τεχνητή Νοημοσύνη, σε τεχνολογικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και ηθικό επίπεδο», ενώ απηύθυνε κάλεσμα να πορευτούμε στον καινούργιο δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας «αξιοποιώντας τη δύναμη και τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία προς όφελος του κοινού καλού».