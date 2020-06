VMA: Έρχονται ξανά τα Mad Video Music Awards.

Δεδομένου ότι λόγω του ιού, τα ελληνικά μουσικά βραβεία είχαν ματαιωθεί, εκείνα επιστρέφουν σε διαφορετικό χώρο.

Αντί λοιπόν να γίνουν στο OAKA, θα λάβουν χώρα στο χώρο του γκολφ της Γλυφάδας. Επίσης Drive-in θα γίνει η διεξαγωγή τους όπως προστάζει η εποχή.

Η ετήσια απονομή πραγματοποιείται στην αρχή του καλοκαιριού, στα τέλη Ιουνίου συνήθως. Φέτος μετακινούνται στα μέσα Ιουλίου, με πιο πιθανή ημερομηνία τις 15. Σταθερά παρουσιαστής δε θα είναι άλλος από τον Θέμη Γεωργαντά.

Επίσης, φέτος οι καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος είναι συγκριτικά λιγότεροι με πέρυσι και θα τραγουδήσουν live επί σκηνής.

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες:

Best Male Modern *

Light

Snik

Χρήστος Μάστορας

Αναστάσιος Ράμμος

Σάκης Ρουβάς

Βest Male Adult *

Κωνσταντίνος Αργυρός

Νίκος Βέρτης

Πέτρος Ιακωβίδης

Γιώργος Μαζωνάκης

Νίκος Οικονομόπουλος

Βest Female Adult *

Πέγκυ Ζήνα

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Νατάσα Θεοδωρίδου

Ρένα Μόρφη

Έλενα Παπαρίζου

Βest Female Modern *

Josephine

Natasha Kay

Ήβη Αδάμου

Τάμτα

Ελένη Φουρέιρα

Best Hip Hop Track *

Fy – Just Like me

Light – MVP Freestyle

Mente Fuerte, Hawk, Baghdad – Caliente

Snik x Tamta – Seniorita

Toquel – Business

Best Hip Hop Video *

Fy – Just Like me

Mad Clip – Hustla

Mente Fuerte, Hawk, Baghdad – Caliente

Snik – Kilo

Τοquel ft. Light – Stars

Best New Comer *

Konnie Metaxa

Stefania

Λένα Ζευγαρά

Ιάσονας Μανδηλάς

Ιλένια Ουίλιαμς

Βest Group *

Alcatrash

Locomondo

MEΛISSES

Onirama

Prestige the band

Best Duet *

Loquita – Claydee & Ελένη Φουρέιρα

Caliente – Mente Fuerte, Hawk, Baghdad

Senorita – SΝΙΚ x Τάμτα

Ένα λεπτό – Χρήστος Μάστορας & Δημήτρης Μπάσης

Έτσι είναι η φάση – Έλενα Παπαρίζου &Σάκης Ρουβάς

Video of the Year *

Loquita – Claydee & Ελένη Φουρέιρα

Τι – Josephine

Caliente – Mente Fuerte, Hawk, Baghdad

Senorita – SΝΙΚ x Τάμτα

Stars – Toquel ft. Light

Tι να το κάνω – Κωνσταντίνος Αργυρός

Οινόπνευμα φτηνό – Γιώργος Μαζωνάκης

Δεν έχω ιδέα – Χρήστος Μάστορας

Βάλτο τέρμα – Νίκος Οικονομόπουλος

Σε δυο μόνο μάτια – Αναστάσιος Ράμμος

Song of the year *

Tι – Josephine

Που ήσουν χθες – Οnirama

Δεν με ξέρεις – Stan

Μαζί σου – Κωνσταντίνος Αργυρός

Οινόπνευμα φτηνό – Γιώργος Μαζωνάκης

Δεν έχω ιδέα – Χρήστος Μάστορας

Ένα λεπτό – Χρήστος Μάστορας & Δημήτρης Μπάσης

Βάλ’ το τέρμα – Νίκος Οικονομόπουλος

Άσκοπα Ξενύχτια – Έλενα Παπαρίζου

Μ’ ένα σου βλέμμα – Γιώργος Σαμπάνης

Best Viral *

2j – Πείτε μου εσείς

Fipster – Θάρρος ή αλήθεια

Vibrator – Eρωτήσεις γνώσεων

Karpouzis – Studio Making of

Μιρκέτα Βιδάλη – Honeymoon Vlog

Αλέξανδρος Κοψιάλης – Ιδιωτική Κατακραυγή

Φάνης Λαμπρόπουλος – Παρασκευάς

Κώστας Μαλιάτσης – Cooking

Αλέξανδρος Τσουβέλας – Πάρε πέντε

Φράουλες 22 – Challenges

