«Βόμβα» Ράσταβατς στο One Channel: «Δεν ήξερα τίποτα για τους Ζίφκοβιτς, Μελιόπουλο» – Ο Σέρβος εκθέτει ΠΑΟΚ και Ξάνθη

ΠΗΓΗ: www.onetv.gr

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της τριγωνικής σχέσης Ξάνθης, ΠΑΟΚ και οικογένειας Σαββίδη, που έφερε στην επιφάνεια το ρεπορτάζ του ONE CHANNEL. Σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας έγγραφα για την… κρυφή μεταγραφή του νεαρού Φασίδη και για τις μετακινήσεις Ζίφκοβιτς και Μελιόπουλου, από την Ξάνθη στον ΠΑΟΚ. Τα ντοκουμέντα που έφερε στο φως της δημοσιότητας το ONE Channel, σχετικά με τη σχέση ΠΑΟΚ – Ξάνθης – οικογένειας Σαββίδη και κοινό πρόσωπο τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του Δικεφάλου, Ιωάννη Καλπαζίδη, έχουν προκαλέσει σημαντικές εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και νέες αποκαλύψεις. Όπως αποκαλύφθηκε σήμερα, το καλοκαίρι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέκτησε με μεταγραφή από τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Φασίδη. Μια μεταγραφή που δεν ανακοινώθηκε ποτέ. Δεν διέρρευσε καν ως πληροφορία, ως φήμη ή ως ρεπορτάζ. Από μόνο του το γεγονός της αποσιώπησης προκαλεί αίσθηση και απορίες. Όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας, η μεταγραφή Φασίδη ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου 2019, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο έως 30/06/2023. Στις 2 Ιουλίου 2019, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε την ΕΠΟ και τη Super League για την εκ νέου παραχώρηση του Βασίλη Φασίδη στην ΠΑΕ Ξάνθη, με διετή δανεισμό (30/06/2021). Κάτι που επίσης δεν ανακοινώθηκε. Μάλιστα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν έχει συμπεριλάβει το όνομα του Φασίδη ούτε στην επίσημη ιστοσελίδα της, όπως τους υπόλοιπους 15 παίκτες που έχει παραχωρήσει δανεικούς, ΣΕ αντίθεση με τα ονόματα των Αλέξανδρου Γκαργκαλατζίδη και Τιμπό Μουλέν, που επίσης αγωνίζονται δανεικοί στην ΠΑΕ Ξάνθη. Γιατί δεν ανακοίνωσαν επίσημα τη μεταγραφή οι δύο ΠΑΕ; Φοβήθηκαν κάτι ή απλώς το… παρέλειψαν; Πόσα χρήματα έλαβε η ΠΑΕ Ξάνθη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη συγκεκριμένη μεταγραφή ενός ρολίστα ποδοσφαιριστή, που έχει μόλις 28 συμμετοχές σε 4 χρόνια; Μια άλλη υπόθεση που προκαλεί απορίες είναι η χρησιμοποίηση του τερματοφύλακα Ζίβκο Ζίβκοβιτς και το Δημήτρη Μελιόπουλου, στον αγώνα Ξάνθη-ΠΑΟΚ 1-2, στις 31 Μαρτίου 2019, στο κατάμεστο από οπαδούς του Δικεφάλου γήπεδο των Πηγαδιών. Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δια του αντιπροέδρου της Μάκη Γκαγκάτση, είχε ενημερώσει επίσημα την ΠΑΕ Ξάνθη για την έναρξη συζητήσεων και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ζίβκοβιτς από τις 5 Φεβρουαρίου του 2019. Στις 06/02/2019 υπογράφηκε το μεταξύ τους συμβόλαιο, με ημερομηνία έναρξης 01/07/2019 και λήξης 30/06/2022. Παρότι, όμως, η Ξάνθη γνώριζε από την πρώτη στιγμή τη μεταγραφή του Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ, στις 31 Μαρτίου 2019, στην αναμέτρηση Ξάνθη-ΠΑΟΚ 1-2, τον χρησιμοποίησε κανονικά στο αρχικό σχήμα της. Ο τότε προπονητής της Ξάνθης και νυν του Αστέρα Τρίπολης, Μίλαν Ράσταβατς, μιλώντας στο ONE, παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του παίκτη του στον ΠΑΟΚ. «Δεν ήξερα ότι είχε πάρει μεταγραφή. Πήγε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι όταν το συμβόλαιό του έληξε. Συνεπώς δεν γνώριζα την πληροφορία αυτή» είπε χαρακτηριστικά. Ο Σέρβος τεχνικός ρωτήθηκε για τον λόγο που στο ίδιο παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε ως βασικός και ο νεαρός Μελιόπουλος. Η μεταγραφή του είχε ανακοινωθεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ τον Γενάρη του 2019 και έμεινε στην Ξάνθη ως δανεικός για έξι μήνες. Σε αντίθεση με την πάγια τακτική του, να απαγορεύει στους δανεικούς παίκτες του να αγωνίζονται εναντίον του, ο Μελιόπουλος αγωνίστηκε κανονικά, για 72 λεπτά κόντρα στον ΠΑΟΚ. «Και στην περίπτωση του Μελιόπουλου ήταν το ίδιο πράγμα. Για τις διαπραγματεύσεις δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα. Τον χρησιμοποίησα ολόκληρη την χρονιά και δεν ήξερα πού θα πάει το καλοκαίρι. Για τον Ζίβκοβιτς ήξερα πιθανότατα που θα πάει το καλοκαίρι γιατί το συμβόλαιό του έληγε. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα να συζητήσω με κάποιον γιατί η πληροφορία για τις μεταγραφές δεν υπήρχε στην ομάδα» σημείωσε ο Σέρβος. Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου οι εκπρόσωποι των δύο ΠΑΕ, αλλά και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως καταγγέλλουσα, θα δώσουν το παρών ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε μια εξόχως κρίσιμη συνεδρίαση, όπου ΠΑΟΚ, Ξάνθη και RFA, θα κληθούν να προσκομίσουν όλα τα έγγραφα που έχει ζητήσει η Επιτροπή, αλλά και να δώσουν εξηγήσεις και για τη μεταγραφική συνεργασία τους.